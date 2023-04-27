记者镜头下 中国海警船近距离拦截菲律宾海警船

4月23号，一艘中国海岸警卫队的船只阻挡一艘前往南中国海一个有争议的浅滩的菲律宾巡逻艇，导致记者目睹了一次可怕的海上近距离碰撞。

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之所以有记者是因为菲律宾海岸警卫队邀请了一小群记者，包括来自美联社的三名记者，首次参加了长达1670公里（1038英里）的巡逻。

据美联社报道，周日（4月23号）上午，在第二托马斯浅滩附近，中国最大的船只与菲律宾海岸警卫队的BRP Malapascua号在公海对峙，这是在世界最具争议的海上通道之一进行的为期一周的主权巡逻中为数不多的紧张时刻。

菲律宾海岸警卫队BRP Malapascua号船长埃尔南德斯（Rodel Hernandez）领导了这次巡逻任务，另一艘海岸警卫队船只BRP Malabrigo也参与其中。

周日，当两艘巡逻艇接近阿勇仁浅滩（第二托马斯浅滩）的水域时，中国海岸警卫队多次通过无线电警告菲律宾人立即离开该地区，并说该地区属于中国的 "无可争议的主权"。

菲律宾海岸警卫队人员通过无线电回应，主张他们在该地区的主权权利，并警告中国海岸警卫队远离，以免发生碰撞。

中国和菲律宾的船只一度出动了较小的船只，但双方只是互相观望了片刻，然后就回到了自己的船上。

经过反复的无线电交流，中国海岸警卫队的船只警告说要采取未指明的反击行动。

菲律宾人员在船只的防弹窗后用雷达和望远镜密切注视着周围的水域。

一艘船头编号为5201的中国海警船随后跟在Malapascua和Malabrigo号后面。

当Malapascua号向浅滩移动时，这艘体积大得多的中国船只挡住了菲律宾船只，并危险地靠近。

为了避免碰撞，埃尔南德斯说他突然扭转了船的方向，然后关闭了引擎。

菲律宾船只之后离开了该地区。埃尔南德斯说，"船舶和人员的安全在任何时候都是最重要的"。

1999年，菲律宾军队故意将BRP Sierra Madre号搁浅在阿勇仁浅滩上。现在已经成为是马尼拉对该环礁的领土要求的一个脆弱的象征。据美联社，中国早就要求菲律宾撤回其海军小分队，并拖走现已被毁坏的海军舰艇BRP Sierra Madre号。

美联社报道说，菲律宾官员要求在场记者不要发表有关此次旅行的信息，以确保任务的安全，并让海岸警卫队有时间向处理敏感领土争端的国防、司法和外交官员通报情况。

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