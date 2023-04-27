身体不适的埃尔多安突然出现在电视直播上

政治

亚洲 – 周四，土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 与肠胃炎作斗争，在不得不中断电视采访两天后，27日再次出现在电视直播中。埃尔多安此后在推特上写道，“我遵随医嘱今天要在家休息。 不幸的是，我们今天无法与来自克勒克卡莱省(Kirikkale)、约兹加特省( Yozgat)、锡瓦斯省(Sivas)的兄弟会面。 我向所有人致歉。

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以此来看，事先安排好的竞选集会活动又被延迟了。现年69岁的土耳其总统埃尔多安在周二晚（当地时间25日）接受土电视台直播采访时，一度因身体不适中断采访15分钟。

报道称，长时间的直播暂停在社交媒体上引发骚动，埃尔多安随后回到镜头前向观众道歉，并解释称自己因密集紧凑的竞选行程太过疲劳而患上了肠胃炎。晚些时候，土耳其总统府发言人在推特上报平安，称埃尔多安“身体无恙”。

为了给5月14日即将举行的土耳其总统和议会选举造势，埃尔多安先是发表了3场竞选演讲，随后又按计划前往土耳其电视台接受媒体联合采访。

由于工作行程繁忙，这场电视直播采访的开始时间比原计划晚了90多分钟。但当节目正式开始仅10分钟后，直播突然中断了。

但镜头画面中没有显示埃尔多安的脸，而是对准了一名采访者。不知道发生了什么，此人的表情显得有些震惊。大约15分钟后直播恢复，埃尔多安返回现场后解释道自己出现了身体不适，并为中断采访道歉。

27日，土耳其卫生部长法赫雷丁·科贾（Fahrettin Koca）表示，埃尔多安的身体状况很好，肠胃炎影响已经减弱，并将尽快继续开展日常工作安排。但总统府并没有详细说明他什么时候恢复竞选活动。

土耳其总统埃尔多安签署总统令，宣布土耳其将于5月14日提前举行总统和议会选举。土耳其国家电视台TRT和法新社4月25日报道中称，届时埃尔多安将迎来克勒奇达尔奥卢的挑战。

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