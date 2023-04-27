韩国尹锡悦访美加固与美国同盟关系

美国/韩国

韩国总统尹锡悦访问美国，与美国总统拜登举行长时间会谈，双方称获益匪浅，加固了韩国与美国同盟关系，涉及民主理念合作与军事合作。

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据韩联社今天报道，韩美首脑会谈后共同会见记者，拜登强调韩美加强军事同盟。

根据该报道，韩国总统尹锡悦和美国总统拜登26日上午在白宫举行会谈，共持续80分钟，双方共商两国事宜和全球事务。会谈从当天上午11时15分起进行至12时35分，分为47分钟的小范围会谈和30分钟的大范围会谈。

据尹锡悦在开场白中表示，今天的韩美首脑会谈将成为推动韩美同盟作为全球同盟全新迈步的历史里程碑。韩美同盟不是利尽则散的同盟，而是通过协商缩小分歧、具有韧性的价值同盟，正因如此韩美同盟能够发展成为全球同盟。作为价值同盟的韩美同盟能为克服威胁世界和平与繁荣的危机发挥核心作用。

拜登强调，今日我们的同盟是让我们战胜所有挑战的伙伴关系。韩美同盟还现身于印太地区，其是地区安全和繁荣的核心轴。除了印太地区之外，其还体现在捍卫民主主义价值的一线。

据该报道，拜登还提到，在朝鲜挑衅日益加剧的情况下，韩美同盟的合作将成倍扩大。他说，感谢尹锡悦总统大胆、有原则的对日外交决策，这将加强三方合作关系，产生巨大影响力。

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