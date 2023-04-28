伊朗又矢口否认女学生中毒事件

女性教育不平等

亚洲 – 从2022年11月以来，关于伊朗女子学校或者大学生女生宿舍发生不明中毒事件的新闻报道就不断增加。伊朗内政部长在3月初承认全国有50多所学校在类似事件中受到冲击。28日政府对此态度大转弯，矢口否认女学生中毒事件，表示这是境外敌对势力搞的宣传攻势。

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据伊朗媒体转引情报部门的消息报道说，国际组织、外国政客、西方媒体，特别是波斯语媒体近几个月来一直关注着这个问题，敌对势力在这场危机中发挥的作用是不可忽视的。

伊朗官方媒体报道说，在调查过程中，没有中毒死亡或给她们身体带来恶果的情况发生。情报局发出的报告还认为，不明身份的反对者做宣传视频，故意制造恐慌，指控政府和敌人结盟。

今年2月底3月初，伊朗多个城市出现女子学校神秘集体中毒事件，至今28省已传出类似事件，受影响学校达230所，中毒人数超过5000人。

忧心忡忡的家长群起上街抗议。面对群众压力，伊朗政府也一改冷处理的态度，下令展开调查，最高领导人哈梅内伊更公开谴责，蓄意犯案者应处以死刑。

部分专家提出，这只是集体歇斯底里所致，更有人质疑，这可能是头巾革命的后续，女性教育遭报复。

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