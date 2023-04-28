日本官方长官要求中国就通过修订的《反间谍法》做出解释

中国/反间谍法

资料图片：日本内阁官房长官松野博一2023年3月27日在东京的一次记者会上，呼吁中国释放3月初被捕的日本侨民。

日本内阁官房长官松野博一4月27日在记者会上，针对中国全国人大常委会通过的修改《反间谍法》议案中包括扩大界定间谍活动范围等内容，要求中国方面作出适当对应。考虑到人们，特别是在华日本人对此法律的任意实施的担忧正在蔓延，松野表示：“我们已要求中方对此法律进行详细解释，并要求执法和司法程序透明，同时我们提请在华日本人要十分注意，今后也将采取一定的对应措施。”

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2014年中国《反间谍法》生效后，至少有17名日本人因涉嫌违反该法被拘留，其中10人被逮捕并起诉，1人死于狱中，4人已服完刑期返回日本，另有5人未被起诉返回日本，但中国当局基本没有透露指控的具体内容。

去年2月，日本驻华大使馆工作人员在与中国著名记者、官媒《光明日报》评论部副主任董郁玉一起共进午餐时，与董郁玉同时被拘留。日本政府方面认为此案明显违反《维也纳外交关系公约》，去年2月22日，日本外务事务次官森健良召见当时的中国驻日大使馆临时代办，表示强烈抗议，并要求道歉和防止此类事件再次发生。

大使馆工作人员在此后获释，而最近的消息表明，董郁玉在 3 月份因间谍罪被起诉，令日本方面震惊。

3月20日，日本著名制药公司安斯泰来制药的一名高管被中国方面居留，中国外交部宣称他“因涉嫌违反刑法和反间谍法而被拘留”。这一事件在日本引起强烈反响，一些企业表示担心在华企业员工的安全问题。

而中国驻日本大使吴江浩4月28日在谈及此案时指出：此案与间谍活动和侵犯中国主权相关。

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