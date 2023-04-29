岸田文雄或将在5月初访问韩国，5年来日本首相首次访韩

韩国/日本/亚洲

据共同社周五引述参与双边关系的消息人士报导，日本首相岸田文雄正考虑在5月初访问韩国，与韩国总统尹锡悦会面，以进一步改善两国关系，并共同商议应对朝鲜核和导弹计划。如果实现，这将是日本首相五年来首次访问韩国。消息人士说，两国政府正在制定岸田文雄于5月7日至8日的赴韩访问计划，这显然是为了在稍后的七国集团（G7）广岛峰会前促进双边关系。

广告 继续浏览后续

岸田文雄和尹锡悦同意改善近年来恶化到几十年来最差水平的日韩关系，并在3月的东京峰会中表示将更频繁地访问对方国家，同意重启两国领导人之间的“穿梭外交”。日本和韩国长期以来因历史问题存在分歧，例如二战时期日本强征韩籍劳工问题。

岸田文雄已邀请尹锡悦参加七国集团广岛峰会，两国领导人计划在此次峰会场边举行双边会谈。日本、韩国和美国政府还安排岸田文雄、尹锡悦和拜登（Joe Biden）总统在该峰会场边举行三边会谈。

尹锡悦和拜登本周早些时候在华盛顿会谈时，同意加强美国对韩国的“延伸威慑”。日本首相上次访问韩国是在2018年2月，时任首相安倍晋三出席了平昌冬奥会的开幕式。《朝日新闻》报导指，这也将是自2011年10月时任首相野田佳彦后，日本首相近12年来首次通过“穿梭外交”访问韩国。

据悉，朝鲜今年已经九次试射导弹，包括洲际弹道导弹，无视联合国安理会相关决议。人们对平壤可能在不久的将来进行第七次核试验的担心也在增加。在经济方面，东京方面周五宣布，在首尔为东京的贸易地位采取类似举措后，日本将把韩国重新列入首选贸易伙伴“白名单”。日本在2019年8月撤销了对韩国的优惠地位，首尔在接下来的一个月也采取了同样的做法。

就岸田文雄即将于下月初到访韩国的消息，韩国总统办公室周六回应称，“尚未作出正式决定”。不过，韩方并不否认两国政府之间的磋商正在进行中。据了解，岸田的访韩日程有可能根据双方协调进行调整。

岸田文雄周六乘坐日本政府专机从东京羽田机场出发，开启历访非洲四国之行。他将依次访问埃及、加纳、肯尼亚和莫桑比克，与各国首脑举行会谈。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅