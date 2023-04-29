拜登速访巴布亚新几内亚时还会见18南太平洋国家领导人

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大洋洲国家巴布亚新几内亚29日宣布，美国总统拜登将于5月下旬访问巴布亚新几内亚时，还会见18位南太平洋国家领导人。法新社称，考虑到华盛顿和北京在该地区争夺影响力，美国加强与当地的联系与合作。

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南太平洋地区在第二次世界大战后被认为是一个相对边缘化的地区，但眼下正在成为大国竞争的关键地带，觊觎在该地区的势力影响，据法新社说，首先是中国和美国。

据巴布亚新几内亚外交部长贾斯汀-特卡琴科在莫尔兹比港的新闻发布会上说，美国总统拜登计划与他的东道主巴布亚新几内亚领导人进行双边会晤，然后还将 "与太平洋岛屿论坛的18位领导人进行会晤"。

该区域集团主要由太平洋上的小岛屿国家组成。

澳大利亚和新西兰的总理也是受邀的领导人之一。

拜登将于5月22日在巴布亚新几内亚登陆，他将是至少一个世纪以来第一位访问该国的在任美国总统。

拜登还将出席在日本广岛举行的七国集团峰会，以及在澳大利亚悉尼举行的美国与日本、澳大利亚和印度组成的非正式联盟--四国联盟的峰会。

据美国特使约瑟夫-云本周承认，在多年的相对忽视之后，美国正试图迎头赶上，在此期间，中国增加了在该地区的影响力。中国最近与所罗门群岛签署了一项秘密安全协定，该协定可能允许中国军队在该国部署或驻扎。

2023年3月，一家中国国有公司赢得了在首都霍尼亚拉开发国际港口的合同，这是北京在南太平洋寻求战略立足点的一个重大胜利。在涉及台湾的军事冲突中，这一地区可能被证明是至关重要的。

拜登的行程也可能是敲定美国-巴布亚新几内亚国防合作协议的一个机会。该协议旨在增加联合训练和发展这个大洋洲国家的安全基础设施。华盛顿正致力于在马努斯岛（东北部）的隆布鲁姆建立一个海军设施。

法新社引述据澳大利亚国防部称，该项目于2020年中期开始建设，澳大利亚也参与了该项目。四艘 "卫士 "级巡逻艇将驻扎在那里。

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