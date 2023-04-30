菲律宾总统明访美国 聚焦快速加固关系

菲律宾/美国/中国

菲律宾总统小费迪南德·马科斯访问美国，他透露周一明天与美国总统拜登会晤，聚焦促进保护菲律宾的国家利益和加强与美国之间非常重要的联盟关系。

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据路透社消息称，在前往美国进行为期四天的正式访问之前，菲律宾总统马科斯周日表示，他将向拜登传达他与美国建立更牢固的关系以解决我们时代的担忧的决心，议题也包括与美国有关的经济合作问题。

马科斯是在1986 年菲律宾人民起义推翻独裁者老马科斯总统政权中，得到美国帮助得以逃亡到夏威夷，并政治崛起当选总统。小马科斯对华盛顿的此次正式访问是 10 多年来菲律宾总统的首次访问，也是菲律宾与美国和中国领导人举行的一系列高层会谈中的最新一次，美国与中国两国领导人正在争夺在该地区的战略优势与影响。

一位拜登政府高级官员告诉路透社，由于对中国的共同担忧，预计拜登和马科斯将就更大的商业参与以及军事增强达成协议。这位美国政府高级官员表示，不可能低估菲律宾的战略重要性，尽管这种关系不仅仅是安全问题。

这位官员表示，作为促进商业联系举措的一部分，美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 将率领一个总统商务代表团前往菲律宾。

路透社说，马科斯访问华盛顿之前，菲律宾周五指责中国海警在南海采取“危险行动”和“侵略性策略”。尽管中国外交部长秦刚本周末访问了马尼拉，但两国之间的海上对抗仍在继续。

面对来自中国的这种压力，菲律宾和美国迅速加强了防御接触，包括大规模军事演习和最近美国扩大对菲律宾基地的访问。中国反对基地协议。

美国国防部长劳埃德奥斯汀本月早些时候表示，现在讨论美国希望在菲律宾基地部署哪些资产“为时过早”。这对马尼拉来说是一个微妙的问题，不仅是因为它对其主要贸易伙伴中国的担忧，还因为国内过去曾反对美国的军事存在。双方确实同意在未来几个月内完成一份路线图，以便在未来五到十年内向东南亚国家提供美国国防援助。

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