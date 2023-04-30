马英九在希腊指蔡英文「互不隶属」说违宪引发台湾论战

政治

台湾前总统马英九出席希腊德尔菲经济论坛（Delphi Economic Forum)对谈时表示，俄罗斯与乌克兰不像台湾与中国大陆，因为中华民国宪法将国家划分为台湾地区和大陆地区，而「九二共识」可让两岸各自表述「一个中国」的含义，九二共识也成为两岸和平的护栏，但俄罗斯与乌克兰之间则不存在这个机制。他更指出，蔡英文几次提到「中华人民共和国与中华民国互不隶属」的说法，是违宪的。

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北京及台北时间28日傍晚，马英九在德尔菲经济论坛，由美国布鲁金斯研究院约翰桑顿中国中心主任李成主持提问并对谈。

马英九表示，九二共识是以「中华民国宪法」为基础，宪法规定管理台湾地区人民和大陆地区人民的关系是以特别法定之，中华民国在台湾的宪法可以称为「一中两区宪法（One China two areas Constitution）」，而九二共识与中华民国的宪法密切相关。

马英九也指出，蔡英文总统在过去三年中两次说中华人民共和国与中华民国互不隶属，显然违反了中华民国宪法第11条和两岸人民关系条例第2条，蔡英文违背了在2016年宣誓就职时做出遵守宪法的承诺，至今没有对此纠正和道歉。

马英九分析，两岸要避免战争就要对话，他担任总统期间，所有部长都与中国大陆都有对应沟通管道，能解决许多问题，但目前执政的民进党，至今拒绝接受九二共识，如果不改变，「两岸和平很难实现。」

台湾陆委会则表示，前总统马英九在希腊的座谈会中，对中华民国宪法作出个人解读，并以此为借口，在外国人面前批评现任总统蔡英文，此一失态的举措，令人深感遗憾。

陆委会强调，马英九不仅对两岸争议的原委作了与事实完全相悖的说明，更利用现场听众无法理解两岸关系争议的情况，顺应中共的说词，借机批评现任总统，这是国人无法接受的事。

马英九基金会执行长萧旭岑表示，陆委会恶意扭曲马英九谈话，很显然极不愿意国际听到马英九的发声，老羞成怒。他说，维持两岸关系稳定是国人期望，只有回归中华民国宪法，坚持两岸不是两国，才能坚定守护台湾，蔡政府无能，只会扯台湾人后腿，出卖台湾人利益。

另，陆委会也批评马英九2015年11月在新加坡与习近平会面时，接受中共的施压，同意在公开场合，不能向习近平提出他所宣称的「一个中国，各自表述」，「如今又有什么立场重提马习会对两岸关系有任何贡献与价值？」

萧旭岑说，马英九在两岸领导人会晤时，提出一中各表的九二共识，也公开表明不会表述到「两个中国、一中一台或台湾独立」，全文都还挂在陆委会网站上，陆委会居然可以信口开合，捏造事实，这样的陆委会，还有存在的必要吗。

马英九基金会呼吁陆委会主委邱太三，既然透过新闻稿误导民众，公开否定中华民国宪法的「一中就是中华民国」，走向蔡总统的「互不隶属的两国论」。既然是两国关系，陆委会已无功能应该解散，邱太三也该即刻辞职。

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