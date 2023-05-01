乌兹别克斯坦：加强总统权力的修宪获得公投批准

修宪公投

乌兹别克斯坦举行的宪法公投，以压倒多数通过了对宪法的修改，理论上允许现任总统沙夫卡特·米尔济约耶夫继续执政到 2040 年。

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乌兹别克斯坦选举委员会周一宣布，提议加强总统沙夫卡特·米尔济约耶夫权力的宪法公投以超过百分之九十的票数通过。米尔济约耶夫总统声称：要在这个中亚的前苏联共和国开启一个新的发展时代。他的主要措施包括将总统任期从五年过渡到七年，并将总统的两次任期重新归零，这在理论上将使现年 65 岁的国家元首继续执政到2040 年。

根据对公投计票的初步结果，宪法改革以 90.21% 的赞成票获得通过，投票率为84.54%，这一结果不出所料，因为尽管最近几年进行了改革，但乌兹别克斯坦仍被众多非政府组织视为专制国家。

法新社指出，在公投前的宣传期间，乌兹别克当局坚持认为，修改三分之二的宪法将使国家民主化，并提高 3500 万居民的生活水平，但乌兹别克斯坦的人权长期以来一直受到专制政权的蔑视。而米尔济约耶夫总统是修宪的主要受益者。

2016年，前总统——残忍的伊斯兰·卡里莫夫去世后，接任的米尔济约耶夫一直在努力展现更现代的形象，他曾是卡里莫夫的副手，忠诚地担任总理之职长达 13 年。在米尔济约耶夫吹嘘的这个更加公正的“新乌兹别克斯坦”中，禁止死刑和尊重人权，被写入宪法。

在一个媒体基本上受控制的国家里，经过片面的宣传，乌兹别克斯坦修宪文本的通过是毫无悬念的。而唯一反对它的尝试也被血腥粉碎了。

据当局称，2022 年 7 月在西北部的卡拉卡尔帕克斯坦州，发生了反对宪法修正案的示威活动，修正案中的一个条款会削弱乌兹别克斯坦这一大片贫困地区的自治权。抗议示威导致21人死亡之后，修正案的这一条款被撤销。

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