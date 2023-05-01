日本首相与埃及总统举行会谈并在开罗发表讲演

日本/埃及

日本首相岸田文雄日本时间5月1日（当地时间4月30日）在访问地埃及首都开罗与埃及总统塞西举行会谈。 考虑到俄罗斯继续侵略乌克兰的局势，两国首脑确认将加强在国际问题上的合作。 5月1日，岸田文雄还在埃及首都开罗出席了由两国经济组织主办的商务论坛， 并在论坛上发表演讲，他在演讲中指出：“埃及是一个具有吸引力的投资目的地，具有日本所没有的优势，比如说人口的年轻化。”他说：日本政府将积极推进日本企业对埃及的投资，并推进从埃及出发，在非洲和中东展开事业。

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在与塞西总统的会谈中，岸田首相还表示在经济和教育领域对埃及进行援助。

在会谈后，岸田首相与塞西总统举行联合记者会，在记者会上，岸田指出：“我们不会允许俄罗斯动摇国际秩序的暴力行为。”他强调：“作为唯一在战争中被原子弹轰炸的国家，决不能接受俄罗斯的核威胁，不能使用核武器。” 双方确认了“以法治为基础的国际秩序”的重要性，同意将两国关系提升为战略伙伴关系。

在首脑会谈上，两首脑确认了与埃接壤的苏丹局势早日稳定以及恢复向文官统治过渡进程的重要性，两国首脑还商定，为苏丹2021年发生的军事政变后重启民选政府过渡程序而展开合作。

在联合记者会上，岸田宣布，作为日本的政府开发援助（ODA）项目，日本向埃及提供日元贷款，用于开罗周边基础设施建设。 对于埃及约60%的小麦依赖俄罗斯进口，岸田表示：日本将向埃及提供粮食的安全保障援助，例如提供提高农业生产力的技术等。

塞西表示，俄罗斯入侵乌克兰对粮食和能源领域产生了负面影响，并表示希望“日本一定要支持发展中国家”。

这是自2015年1月，前日本首相安倍晋三访问埃及以来，日本首相首次访问埃及。 岸田首相还将访问位于开罗的地区合作组织阿拉伯联盟总部，并视察开罗附近正在建设中的大埃及博物馆。两国首脑还见证了日本政府为开罗地铁建设而提供限度为1000亿日元（约合人民币51亿元）日元贷款的交换文件签署仪式。

在商务论坛中，岸田首相谈到了日本对埃及的支援措施，例如在应对不断上涨的食品价格方面的支援等，也将重点关注人力资源开发领域的合作，如在埃及的日本学校进行日本式教育等。

埃及总理马德布利出席了论坛。

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