日本首相岸田在内罗毕与肯尼亚总统鲁托举行会谈

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正在非洲访问的日本首相岸田文雄日本时间5月2日乘坐政府专机从科托卡国际机场出发，前往此次访问的第三个国家肯尼亚，岸田于日本时间3日下午4点以后，在肯尼亚首都内罗毕与肯尼亚总统鲁托举行首脑会谈。今年正值日本与肯尼亚建交60周年，两首脑确认将加强两国的友好合作。

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在首脑会谈中，岸田首相提出为肯尼亚提供包括能源在内的支援，并希望确认以对抗中国为背景，与肯尼亚在“自由开放的印度洋、太平洋”（FOIP）方面合作，“自由开放的印度洋、太平洋”构想是2016年时任日本首相的安倍晋三在肯尼亚内罗毕发表的。在访问肯尼亚之前，岸田1日在加纳向媒体表示“将再次确认实现‘自由开放的印度洋、太平洋’的重要性”。他还示意将就非洲东北部苏丹局势和俄乌冲突与肯尼亚展开密切合作。

两首脑会谈除了就乌克兰和苏丹局势交换意见外，日本方面还提出将面向印度洋的肯尼亚定位为实现“自由开放的印度洋、太平洋”地区重要合作伙伴的构想，以在此地区实现法治和航行自由，两首脑在会谈中确认了将在这方面加强合作。

此外，肯尼亚是东非的主要经济基地，日本重视肯尼亚在物流网络中的“枢纽”作用，迄今为止已在港口开发等领域提供援助。另一方面，中国也在“一带一路”广域经济区推动对肯尼亚的投资，造成“两国相争”的局面。日本外交人士强调此次会晤的意义，称肯尼亚是面向印度洋的东非门户，是“日中外交碰撞的重要国家”。

日本认为，在非洲，中国通过基础设施投资等方式扩大影响力，通过债务加强对他国控制的所谓“债务陷阱”正在成为问题，肯尼亚也意识到了这个问题，预计将在会谈中将确认透明和公平的发展融资的重要性。

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