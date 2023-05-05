日本石川县发生里氏6.5级强烈地震

日本/地震

日本时间5月5日下午2点42分左右，日本石川县发生震度6强（日本标准）的地震。据日本气象厅称，震源位于石川县能登地区，深度约10公里。震级推测为里氏6.5级。到本稿截稿时为止，至少有一人死亡，多人受伤，许多房屋倒塌。珠洲市震度为6强，能登町为5，轮岛市为5。

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日本气象厅于日本时间下午4时40分召开记者会，称在震感强烈的地区，未来一周左右可能会发生同等震级的地震， 尤其是这2-3天，要格外小心。截至下午4时，共观测到震度1级以上的地震13次。

据日本气象厅称，该地区的地震活动已持续两年多，预计还会持续。 此次地震，无论是震级还是震度，都将是此次系列地震活动中规模最大的。

东京大学地震学名誉教授平田直表示：“能登半岛是地震长期持续的地区，本次地震被认为是从2022年开始持续的震群之一，震度和地震规模（震级）是到目前为止最大的。”

据日本气象厅称， 由于此次地震，日本沿岸的海平面可能会出现一些波动，但没有发生海啸的危险。 关于这次地震，已发布紧急地震速报。

石川县珠洲市观测到6级以上的最大震度。

此外，气象厅还发布了石川县能登地区长周期地震动态观测信息，震级为3级，高层建筑可能会长时间持续摇晃，气象厅提请注意。

为应对石川县能登地区发生的6级以上地震，政府在首相官邸危机管理中心设置了首相官邸对策室，负责收集信息和采取其对策。 岸田首相正在结束对新加坡的访问后的归途中，内阁官房长官松野博一和内阁官房副长官木原诚二已赶赴首相官邸。松野将下午3点25分举行记者了招待会。

据北陆电力公司称，位于石川县志贺町的志贺核电站观测到震度为3的地震，但目前尚未确认地震引起的异常。

珠洲市已有多栋房屋倒塌 ，多人受伤，13人被送往医院，其中一人死亡。此前曾有两个人压在倒塌的房屋之下。 据消防厅称，两人中的一人获救并被送往医院， 其余一人仍在营救中，其他具体细节正在核实。

七尾市能登岛“能登岛水族馆”临时约1000人避难至水族馆院内高地，截至下午3:00，设施安全已得到确认，据说他们正在返回水族馆内。

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