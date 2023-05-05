法国将“接收”第四家电池电车厂

电池电车厂

欧亚 – 法新社来自政府的消息，法国总统马克龙5月11日至12日将到访西北部的一个固态电池厂。同一消息报道说，台湾辉能科技厂将在法投资建厂。但法新社该厂时，辉能科技拒绝证实上述消息。

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法新社根据国家公共辩论网站上发布的消息，台湾辉能科技在敦刻尔克大型海港建两座超级大厂，投资项目达52亿欧元。台湾在海外建这个厂希望最终产能可达每年装备50万到75万辆电动车。

2021年在法国2030年投资计划中，法国总统马克龙曾经表示，法国将推动发展绿色能源，促进环保的新型交通工具的生产制造。他表示，法国要成为“绿色氢能”的领导者，要建设两个大型电解设备工厂，实现到2030年在法国生产200万辆电动和混合动力汽车的目标。

2023年3月28日，欧盟成员国最终达成协议，批准从 2035 年起禁售化石燃料新车。这一新规将在欧盟官方公报上发布，并在发布后的第二十天生效，欧盟将允许在2035年后销售使用合成能源燃料的汽车。

这意味着争执颇久的e-fuels方案最终被欧盟接受，成为2035年禁燃案中得以幸存的一批内燃机车型。

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