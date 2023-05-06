伊朗今天处决一名持不同政见者

伊朗/瑞典

伊朗裔瑞典持不同政见者哈比卜-查布在被指控为伊朗西部一个阿拉伯分离主义团体的领导人后，被以 "恐怖主义 "罪名判处死刑。伊朗司法证实，今天上午对查布执行死刑。

广告 继续浏览后续

据本台报道，伊朗处决了瑞典-伊朗持不同政见者。伊朗法院于3月12日确认了查布的死刑判决。据伊朗司法当局机构Mizan Online6日宣布："恐怖组织Harakat al-Nidal的负责人哈比卜-查布的死刑判决于今天上午执行。

哈比卜-查布是阿拉伯分离主义组织阿拉伯阿瓦兹解放运动（ASMLA）的领导人。伊朗当局指控这个组织实施了几次致命的袭击，包括2018年9月在阿瓦士的一次阅兵式上。本台在德黑兰的记者Siavosh Ghazi报道说，该次袭击造成数人死亡，包括前来参加阅兵的平民。在伊朗电视台播出的一份供词中，查布承认对组织这次袭击负责。

哈比卜-查布拥有伊朗和瑞典的双重国籍。他于2020年10月前往土耳其进行私人旅行，然后失踪。反对派团体称他被伊朗情报部门诱捕，并被强行带往伊朗。一个月后，他在伊朗的监狱中再次出现。

2020年11月，伊朗电视台播放了一段哈比卜-查布的视频，他在视频中指责自己于2018年9月在西南部胡齐斯坦省首府阿瓦士的阅兵式上进行了致命的袭击，并为沙特情报部门工作。这类视频的传播在伊朗很常见，并受到人权捍卫者的谴责，他们指责当局是通过酷刑获得这些视频认罪。

去年3月，司法部门将六名被指控为ASMLA成员的男子判处死刑，指责他们听从他们在欧洲领导人的命令，并点名哈比卜-查布。

瑞典谴责对查布死刑判决并要求释放查布。周六，担任欧盟轮值主席国的斯德哥尔摩再次谴责了判刑与处决。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅