传拜登将提名空军上将布朗出任美国参谋长联席会议主席

拜登总统预计将提名一位接连创造历史先例并有着多年经验的战斗机飞行员出任美军最高军职，即美国参谋长联席会议主席，以应对中国的崛起。

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他就是现任美国空军参谋长的空军上将小CQ·布朗(CQ Brown Jr.)，如果获得参议院批准，他将接替现任参联会主席的陆军上将马克·米利(Mark Milley)。米利的任期在10月结束。

美国之音转引美联社报道：今年61岁的布朗是职业飞行员，驾驶F-16战斗机，有3千多飞行小时，在所有层级都担任过指挥职位。过去一年来，他一直被普遍视为接替米利的首要人选。目前，五角大楼正在进行转型，从为过去的地面战争做准备，转变为遏阻可能与北京发生的未来冲突。

布朗在其军旅生涯中不断突破障碍。他曾是美国太平洋空军的首位黑人司令。他在担任这项职务期间，领导美国在印太地区抗衡中国的空中战略。在这段时期里，中国迅速将南中国海岛屿军事化，并向关岛附近派出轰炸机，以测试打击范围。

美国空军参谋长

三年前，他成为美国历史上第一位空军参谋长，这是美国空军的最高军官。他也因此成为整个美国军队第一位领导某个军种的黑人最高将领。

美军加强迅速应对中国在网络战、太空、核武器和高超音速武器等各个领域崛起的能力。布朗过去几年在担任美国空军最高将领期间，一直高度关注所有这些领域，以便使美国空中武力现代化，能够打赢21世纪的战斗。布朗努力推动将美国的核能力现代化，包括即将起飞的下一代隐形轰炸机。他还领导了淘汰老旧战机的努力，以腾出资金，建造新式无人驾驶机队。他还支持发展美国太空军，这支新军种的第一批军人和能力来自美国空军。

美国参谋长联席会议主席

美国参谋长联席会议主席是美国军队的最高阶军官，担任总统、国防部长和国家安全委员会的最高军事顾问。虽然参联会主席并不指挥部队，也不属于正式的指挥链。但参联会主席在所有重大军事议题中都发挥关键作用，包括决定政策、就重大作战行动提供建议以及主持包括武装部队所有军种参谋长的联席会议。

据介绍：布朗为人内向，行事缜密，被视为跟米利截然相反。米利的个性突出，说话直率，其四年任期风波不断。

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