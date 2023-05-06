日本与韩国或推动与中国恢复高层对话

中日韩/高层通话机制

日本首相岸田文雄将在7日与韩国总统尹锡悦于首尔举行的首脑会谈上，确认早日重启包括中国的三国对话的重要性。三国计划放眼于年内举行被称为“日中韩峰会”的首脑会谈，而推动协调。通过重启日韩、日中间的高级别对话，2019年12月后中断至今的三国对话有望重回正轨。

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据共同社今天报道称，日韩首脑将确认尽快重启日中韩对话的重要性。该报道引述多名外交消息人士5日透露，日韩首脑3月在东京举行的会谈中，也就重启三国对话的重要性达成了共识。中国也展现出重启意愿。韩国将是下次三国首脑会谈的主席国。具体步骤可能是首先举行三国的工作级别磋商，进而发展为外长会谈，直至首脑会谈。

创设日中韩首脑会谈的目的是在贸易和环境领域等反复讨论，从而带动地区的和平与稳定。日本政府也重视同时开展的日中、日韩的双边磋商机会。政府相关人士称：“若能利用三国框架，则与对方国家协调会谈和面向国内说明更易展开，门槛较低。”

据该报道，日中外交消息人士指出，“中国应该是想稳定与日韩的关系，以分裂在安保和经济层面加强联系的日美韩。”

但消息称，不过，过去日中韩首脑会谈曾受国际局势和双边关系等影响而延期。岸田被视为存在年内解散众院举行大选的可能性，中韩两国也在关注日本的这种政治局势，也有观点认为视局势发展会对日程协调产生影响。

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