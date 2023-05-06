联合国承诺“留在”阿富汗

阿富汗/联合国

在阿富汗当局禁止该国妇女为联合国工作后，联合国周五对在阿富汗的行动进行了评估。联合国重申了 "留在阿富汗帮助民众的承诺"。

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据本台报道称，2023年4月初，联合国宣布，塔利班政府现在禁止阿富汗女雇员在全国范围内为该联合国工作，而这些女雇员以前曾免于适用于当局对非政府组织的处理措施。联合国驻阿富汗特派团（Manua）随后启动了对直至5月5日截止的联合国行动的审查。

联合国秘书长的副发言人法尔汗-哈克（Farhan Haq）告诉新闻界：由此，联合国驻阿富汗特派团重申了 "留在阿富汗并代表阿富汗的男人、妇女和儿童采取行动的承诺，联合国并呼吁国际捐助者继续资助阿富汗人民所需的援助。在喀布尔发表的此份声明中，联合国驻阿富汗特派团还重申他们对阿富汗当局的该禁令的谴责，该禁令 "严重破坏了联合国的工作，包括破坏了联合国向所有需要帮助的人提供援助的能力。但是，"尽管存在挑战，联合国不能撤离。"据联合国驻阿富汗特派团坚持说，它已经进行了 "与多个阿富汗行动者，包括民间社会和妇女团体，以及与成员国和捐助者作广泛磋商。

同时，"联合国驻阿富汗特派团继续说，"我们继续与事实上的塔利班当局进行有重点、有建设性和有原则的接触，以确保取消这一当局禁令并确保所有联合国人员的安全。据联合国驻阿富汗特派团说："目前，只能说在阿富汗当地的联合国实体正在继续讨论适当的工作方式"，而且 "人道主义行动也在继续"。"他说：我们对工作人员的政策将持续进行评估。

他指出，自禁令发布以来，联合国驻阿富汗特派团已要求所有阿富汗工作人员，包括男性和女性，都在家里工作，但在阿富汗的其他联合国实体有 "不同的处理方式"。塔利班自2021年8月重新掌权以来，恢复了对伊斯兰教的严格解释，并加强了对妇女的镇压措施。

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