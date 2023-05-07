东盟下周开会 聚焦缅甸

东盟/缅甸

东盟计划于5月9日至11日在印尼佛罗雷斯岛（Flores）举行峰会。会议主要议题选定关注缅甸局势。缅甸本身虽然是东协成员国，但因军政府未能实行和平计划，而被禁止参与高层级峰会。

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东南亚各国本周将在印尼会谈，持续恶化的缅甸危机是会议重点，东盟将再度呼吁缅甸结束不断升温的暴力情势。

缅甸军方2021年2月发动政变推翻文人领袖昂山素季的民选政府后，国家陷入危机。军政府血腥镇压异议人士，引发社会动荡和经济灾难。

东南亚国家联盟（ASEAN，东盟）一直试图推动2年前与缅甸达成的5点共识，但努力并无进展，缅甸军政府不顾国际谴责，拒绝与反抗者交涉。这些反抗者包括被赶下台的国会议员、反政变组织「人民防卫部队」（People's Defence Forces），以及少数民族的武装团体。

上个月反抗军一处据点所在村庄遭遇空袭，据悉造成数十人死亡，引来全球谴责，缅甸军政府更加遭到孤立。

据法新社报道称，东盟10国将再度强烈谴责缅军空袭，并要求立即停止暴力，指如要替缅甸找到永续和平的解决之道，这会是替全国全面对话创造有益环境的唯一方式。

峰会声明将由今年的主席国印尼发布。

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