伊朗田径协会主席因女运动员未戴头巾参赛而下台

伊朗/头巾

据伊朗官方媒体称，伊朗田径联合会主席周日因未佩戴强制面纱的妇女参加一项体育赛事而辞职。

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伊朗官方的Irna新闻社说，"Hashem Siami已经辞职，原因是与在伊朗南部大城市设拉子举行的耐力赛比赛中有争议有关。而根据伊朗媒体播出的赛事图像，妇女选手在周五参加了该比赛活动，但没有戴穆斯林面纱。

这一事件发生在4月中旬一项新的警察计划生效之后，该法令旨在加强对妇女面纱的控制，自1979年伊斯兰革命以来，面纱就是强制性的。

设拉子所在的法尔斯省检察官周日宣布，他将传唤该比赛活动的组织者进行 "解释"。

已辞职的Siami告诉Irna，他的田径协会不是比赛的组织者，没有戴面纱的妇女也不在田协所属的运动员之列。

最近几个月，越来越多的女性不戴面纱就出现在公共场所以示抗议，在9月马赫萨-阿米尼（Mahsa Amini）在拘留所死亡引发的抗议运动开始后此类抗议增多。阿米尼因违反严格的着装规定而被捕。

法新社说，上周，至少有四位著名女演员在德黑兰的公共场合不戴强制性面纱出场，引发被当局追究担心。

4月16日，伊朗当局说，在24小时内有150多家商业机构因未遵守女雇员戴面纱的要求而被关闭。在设拉子，警方还逮捕了几名未戴头巾参加近一年前举行的滑板活动的女孩，以及该活动的组织者。

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