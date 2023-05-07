岸田在韩国再为历史道歉 虽不是国事正式级但由衷 大部分韩国人说接受

日本/韩国

日本首相岸田文雄周日抵访韩国即告诉韩国人，当他想到日本殖民统治期间给韩国人民造成的苦难和痛苦时，他倍感“心痛”。这是日本对导致两国关系恶化的历史争端再一次表态。韩国与日本都是美国在亚洲的盟友，美国希望日韩和解。

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据路透社报道，日本首相岸田此次访问首尔是日本领导人 12 年来首次访问韩国首都，这是韩国总统尹锡悦 3 月份访问东京的回访，当时他们就试图为主导日本与韩国关系中长达几十年的历史争端画上句号。

在与尹锡悦会面后面对记者时，岸田没有对日本在1910-1945 占领期间犯下的错误作新的正式道歉，但表示他的政府继承了早期政府的立场，其中一些政府已经做了道歉。

岸田文雄说，“就我个人而言，当我想到韩国许多人在当时的困难环境下忍受着可怕的痛苦和悲伤时，我的心很痛。”

而韩国总统尹锡悦说，未解决的历史问题不应该意味着两国不能采取进一步措施来加深关系。

尹锡悦办公室的一名高级官员表示，岸田的言论并非事先安排好的。尹锡悦感谢岸田“即使没有被提出这样的要求，也表明了他的歉意的诚意”，并表示这将“对未来的两国合作有很大帮助”。

韩日领导人承诺加强合作受到美国欢迎，美国认为这是更好地应对来自朝鲜的威胁和来自中国的竞争的一种方式。

据尹锡悦在与岸田的会谈开始时就说，“韩国和日本之间的合作与协调不仅对两国的共同利益至关重要，而且对世界和平与繁荣也至关重要。”

但韩国主要在野党民主党批评尹锡悦唯唯诺诺、“忘却历史”、搞“屈辱外交”。据韩联社说，民主党发言人音译为康善宇在一次简报会上责问说：“为什么要恢复双边外交的先决条件是放弃我们的历史。”

韩国和日本之间的历史争议可能还会给两国领导人之间蓬勃发展的关系蒙上阴影。而且在尹锡悦和岸田的前任执政时，韩国和日本的关系跌至几十年来的最低点。韩国人指责日本强迫妇女在战时日军妓院服务，并使用强迫劳动等虐待行为。

在韩国法院于 2018 年命令日本公司在强迫劳动案件中支付赔偿后，日本限制向韩国出口高科技材料，首尔作为报复威胁要退出与东京的军事情报共享协议。

尹锡悦在国内面临批评，批评称他在改善与日本关系的努力中付出的比得到的多，包括提议韩国企业而不是法院命令的日本公司，赔偿战时劳工的受害者。韩国的民意调查显示，许多韩国人认为日本在赎罪和道歉方面做得还不够。

尽管尹锡悦已表示他认为日本不需要再为过去发生的事情“下跪”，但一些韩国官员希望岸田做出一个姿态。

岸田谈到尹锡悦的提议时说：“许多人不忘记过去的痛苦回忆，但对未来敞开心扉，这让我很感动。”

周日，约 50 人举行集会，支持或反对岸田抵访韩国，但并肩示威并未引发广泛抗议。

据首尔梨花大学教授莱夫-埃里克·伊斯利 (Leif-Eric Easley) 表示，尽管日本首相岸田没有新的道歉，但重申和解和首脑访问的象征意义对两国关系具有价值。他说：“韩国和日本的国旗并肩飘扬，国歌一起奏响，领导人与配偶在友好的晚宴上相互关照，这会让公众放心。”

路透社采访位于首尔的韩国国际关系教授 Shin-wha Lee 表示，美国的两个盟友互动的重点围绕着面对朝鲜核威胁的安全合作。“他们的军事和经济能力对于促进多边区域安全合作至关重要，两国之间糟糕的关系可能会阻碍美国的目标。”

岸田说，他们讨论了双边关系以及朝鲜等地区和全球问题。他说，他已同意让韩国专家检查已搁置的福岛核电站计划排放的水。日本的邻国一直对这一计划抱有争议，担心可能对环境造成影响。

岸田还邀请尹锡悦参加定于本月晚些时候在日本举行的七国集团峰会，并在场外与美国举行三边会谈。

据首尔梨花大学教授伊斯利指出，虽然尹锡悦和岸田没有提到与中国的摩擦点，但他们确实谈到了人权、法治和自由开放的印太地区的共同价值观。他认为，“这表明首尔和东京在加强供应链安全、抵制经济胁迫和阻止亚洲单方面使用武力方面立场越来越一致。”

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