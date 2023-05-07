岸田首相访问韩国 日韩首脑“穿梭外交”时隔12年重启

日本/韩国

首相岸田文雄7日乘坐政府专机抵达首尔空军基地，开始对韩国进行工作访问，与尹锡悦总统举行了日韩首脑会谈，日韩之间的“穿梭外交”正式重启。 这是岸田首次访问韩国，是日韩首脑相隔12年实现一年之内的首脑互访，也是自2018年2月，当时的日本首相安倍晋三访问韩国，出席平昌奥运会开幕式以来，日本首相相隔5年对韩国进行访问。

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岸田总理首先到访韩国总统府，和尹锡悦总统一起检阅了仪仗队并参加了欢迎仪式。

在首脑会谈之前，岸田与夫人一起参拜了首尔市内的墓地“国立首尔显忠院”。 向象征着追思那些为国捐躯人们的显忠塔鲜花，默哀后在宾客名单上写上“岸田文雄”的名字。

显忠院安葬着前总统朴正熙、金大中等前任领导人、战死或殉职的军人、日治时期的独立运动家等。 2006年，当时的安倍晋三首相、2011年，当时的野田佳彦首相参拜了显忠院。

韩国总统尹锡悦当地7日下午在首尔龙山的总统府与岸田文雄举行首脑会谈。尹锡悦首先对岸田首相的来访表示欢迎，并对5日发生在日本石川县能登地区的地震受害者表示哀悼与慰问。

尹总统在多人数参加的会谈中表示：“韩日关系的全面改善是显而易见的”，“我们有责任超越过去双边关系良好的时代，创造一个更美好的时代。”

他说，两国首脑恢复“穿梭外交”用了12年，但我与岸田首相的互访只用了不到两个月的时间。”“一开始开启良好变化的源头是比较难的，但一旦开启这个源头，就会洪流滚滚。”

岸田首相在会谈中指出：“在不到两个月的时间里，日韩各种对话已经开始活跃起来”。 展望双边关系和将于19日举行的七国集团首脑峰会（广岛首脑峰会），岸田表示愿意讨论包括朝鲜在内的印太地区局势，以及日韩在全球问题上的合作。

尹总统表示，韩日在国际问题上需要合作，希望岸田首相此次访韩是迈向未来的有益一步。

尹锡悦指出：“我们需要摆脱这样一种认识，即如果我们不能完全解决历史问题，我们将无法在未来的合作中取得任何进展。” 他重申了推动日韩关系向前发展的政策，表示与将以往持续要求日本就战争等道歉的“谢罪外交”之间划清界限。

会上，基于日本政府决定取消对韩国严格的出口管制措施，双方还确认建立半导体稳定的供应链，推进经济安全领域的合作。

两人还讨论日韩、日美韩在安全保障领域的合作，以及先进技术经济安全保障等问题。 岸田邀请尹锡悦参加将于 5月19 日起在广岛举行的七国集团首脑峰会，并确认为实现“自由开放的印度洋太平洋地区”展开合作。

两国领导人在会谈后举行了联合记者会。

在举行日韩首脑会谈的韩国总统府附近，几个民间团体举行了抗议集会，据组织者称，约有 100 人参加。

在集会上，集会者举着标语牌，要求尹锡悦总统向岸田首相提出反对从东京电力公司福岛第一核电站排放处理水的计划，并对二战期间日本强征朝鲜半岛劳工谢罪。

另一方面，就在附近，举行了欢迎岸田首相来访，支持构建面向未来的日韩关系的集会。

晚上，两位领导人及夫人出席晚宴。

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