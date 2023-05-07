日韩首脑会谈后，出席联合记者会

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韩国总统尹锡悦与日本首相岸田文雄5月7日庆贺“穿梭外交”时隔12年重启，并就不断发展韩日关系达成共识。尹锡悦和岸田文雄在会后出席了联合记者会。尹锡悦向媒体表示，双方重申“朝鲜的核和导弹计划对两国和世界其他地区构成严重威胁”。尹锡悦还提及，不排除日本未来参与《华盛顿宣言》。

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岸田文雄于周六午间抵韩，对韩国开展为期两天的访问。日韩领导人在依次举行小范围会谈、大范围会谈后举行联合记者会，介绍会谈成果。据日本外务省介绍，岸田文雄和尹锡悦进行的首脑间小范围会谈持续了约40分钟，随后大范围会谈持续了约65分钟，双方会谈时间共约1小时45分钟。

据韩联社报导，在大范围会谈的开场白中，尹锡悦表示，由衷欢迎岸田文雄访问韩国，并代表韩国国民对日本石川县5日发生地震造成人员伤亡和财产损失致以深切哀悼和诚挚慰问。尹锡悦说，韩日恢复首脑定期互访的“穿梭外交”用了长达12年的时间，但两国领导人的往来却时隔不到两个月，这体现出崭新启程的韩日关系加速发展的势头。

尹锡悦表示，可喜的变化开头很难，但一旦形成往往会成为大势所趋，当前的韩日关系亦是如此。尹锡悦说，“韩日关系呈现显著的全面好转趋势，我们要更上一层楼，开创超越以往两国关系好时期的更好时期，我对此具有责任感”。他指出，在严峻的国际形势和全球复合危机之下，韩日之间的合作共处不仅符合两国的共同利益，也是维护世界和平与繁荣所不可或缺的。要摆脱对日外交思维定式，只因历史问题没有完全得到解决，就不肯为面向未来的合作而踏出一步，这是不可取的。

据日方介绍，岸田文雄在会上首先表示，他很高兴能够在今年3月欢迎尹锡悦访问东京后很快回访首尔，并能够开始正式的“穿梭外交”。此外，岸田再次对韩国在近期日本侨民撤离苏丹问题上给予的大力配合表示赞赏。两国领导人将按照3月东京会晤指明的方向，开展双方政府间广泛领域的对话与合作，包括财长会晤、重启日韩安全保障对话、举行日韩经济安全对话，以及在出口管制领域取得进一步进展。此外，关于日韩中领导人会议进程，岸田表示支持轮值主席国韩国所做出的努力。

两位领导人还对日韩商业交流的强劲复苏，以及私营部门和议会交流的持续活跃表示欢迎。两位领导人并就地区局势交换了意见，特别是在朝鲜不断挑衅的情况下，同意通过日美同盟、韩美同盟、日韩、日韩美安全合作加强威慑和应对能力。双方就此达成共识，并决定在七国集团（G7）广岛峰会召开之际举行日韩美首脑会谈，进一步深化讨论。此外，两位领导人就促进“自由开放的印度-太平洋”、乌克兰局势以及国际社会面临的其他问题交换了意见，并考虑到尹锡悦将参加七国集团广岛峰会，同意进行密切合作。

日方指，两国首脑确认日韩关系改善已步入正轨，将继续以“穿梭外交”加深互信，包括以即将举行的七国集团广岛峰会为契机，进一步发展日韩关系。对此，两国首脑一致表示，将访问广岛和平纪念公园，并在公园内的韩籍遇难者慰灵碑前共同祈祷。据悉，日本首相上一次访韩是在2018年2月，时任首相安倍晋三出席了平昌冬奥会开幕式。2011年10月，时任首相野田佳彦访韩后，两国首脑间的“穿梭外交”中断。

韩联社报导指，尹锡悦周六下午在龙山总统府同岸田文雄举行联合记者会时表示，韩日两国商定向福岛核电站排污现场派遣韩国专家考察团。他指出，韩国国民希望基于科学依据对核污水排海的安全性进行客观的验证，希望能够采取考虑国民诉求的措施。尹锡悦答记者问称，岸田首相许诺努力化解近邻韩国的国民对健康与安全的担忧。岸田文雄表示，他很清楚韩国有舆论对核污水排海感到忧虑。作为日本首相，他不会认可对本国国民、以及韩国国民健康和海洋环境造成负面影响的排放形式。

就两国间的历史遗留问题，岸田文雄在联合记者会上提到，写明对日本殖民统治深刻反省和由衷道歉的1998年《日韩共同宣言》（《金大中-小渊惠三联合宣言》），并指“政府的立场今后也不会动摇”。提及过去的日韩关系，岸田文雄强调：“我自身对于当时严峻环境下给很多人带来非常痛苦和悲伤的记忆感到痛心。” 对此，尹锡悦回应说：“韩国方面从未提及或要求过，但我很感激（岸田）能表现出诚恳的立场 。”

岸田文雄补充说，“日韩之间的历史和背景各不相同，但重要的是日本要继承前辈们克服困难的努力，与尹总统和韩方一起走向未来。我认为是我作为首相的责任。”

关于韩国政府对原二战被征劳工诉讼问题的解决措施，岸田文雄谈到，“很多人并未忘却过去的痛苦记忆，但同时对未来敞开心扉，这令我很感动”。当被韩国记者问及“我感到痛心”这句话是否是针对强征劳工的受害者时，岸田回答说：“我诚实地表达了我的想法”。他还对韩国协助日本从苏丹撤侨一事表达感谢。

报导提及，对于部分人士主张必须要求日本致歉，尹锡悦重申，重要的是怀着诚意解决，这不是一方向另一方提要求就能解决的问题。尹锡悦表示，韩国政府解决二战强征劳工索赔问题的方针不会改变。尹锡悦说，韩方所发表的解法是同时满足1965年《韩日请求权协定》和2018年韩国大法院裁决的折中方案，这是在法律上无懈可击的唯一解法。

对于旨在加强韩美延伸威慑方案的《华盛顿宣言》是否会扩大到韩美日合作，尹锡悦表示，不排斥日本参与其中。他指出，《华盛顿宣言》尚未完全成形，需要在共同策划、共同落实的过程中完善充实其内容。只要相关进程步入轨道，日方也在对美关系方面做好准备，可随时同日方就此展开合作。

此外，尹锡悦表示，去年11月韩美日领导人在金边举行会谈时商定实时共享朝鲜导弹预警信息，欢迎两国政府就其落实方案进行讨论，今后将继续开展韩美日安全合作。韩日还决定，在推行韩国的《自由·和平·繁荣的印度太平洋战略》和日本的“自由开放的印度-太平洋”愿景的过程中保持密切合作与沟通。

岸田文雄提及，朝鲜持续发起挑衅，还能看到企图用武力改变现状的现象。在此情况下，韩日同意通过日美同盟、韩美同盟、日韩及日韩美安全合作加强威慑力和应对力。两国将在七国集团（G7）广岛峰会上举行日韩美领导人会议，深入讨论相关问题。就朝鲜绑架日本人问题，岸田感谢尹锡悦再次表示大力支持。

尹锡悦告诉媒体称，首脑互访的“穿梭外交”重回正轨深具意义，共享普世价值的韩日两国又一次凝聚共识，决定紧密合作应对国安、经济等全球性课题。岸田文雄亦指，3月日韩关系改善迈出了一大步，已经步入正轨。他愿意经常会晤尹锡悦，深化互信，为加强日韩关系注入动力。

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