泰立法选举提前投票 军方支持的政党与支持民主的运动对立

泰国政治

5月7号周日，泰国民众在烈日下高温中排队，在5月14日的议会选举前提前投票。 这次备受瞩目的选举使军方支持的政党与支持民主的运动形成对立。

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法新社发自曼谷报道，泰国国会众议院选举将于14日登场，但全国有超过200万泰国人登记提前投票。

2014年通过政变上台的总理巴育(Prayut Chan-o-Cha)在2019年有争议的选举中获胜，当时透过公民力量党（Palang Pracharath）、民主党（Democrat）和泰自豪党（Bhumjaithai）等组成的执政联盟所推举，经由选举续任总理。据法新社，目前他在民意调查中的地位正在下降，有民调显示，选民较支持为泰党（Pheu Thai）和更激进的前进党（Move Forward），但由于选举制度严重偏向于军方支持的政党，反对者需要取得压倒性胜利才有希望组建下一届政府。

2020年，一场抗议运动曾震撼了整个王国，要求对君主制进行彻底改革，但新冠疫情和针对抗议活动领导人的逮捕浪潮已经扑灭了抗议活动。

首次投票的曼谷20岁市民帕萨维（Pasawee Sriarunothai）告诉法新社记者：她决定根据政党的政见投票，希望这次选举能带给国家更美好的未来。

5月14日的议会选举为支持民主的活动人士提供了一个新的机会，使他们的声音能够被听到，而这个政治环境仍然被保守的精英们所围封锁，他们不愿意接受人所呼吁的改革。

警方周六告诉媒体，将在曼谷部署约3000名维安人员。

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