土选举海外投票站： 阿姆斯特丹一投票站打起群架

政治

亚洲 – 土耳其总统埃尔多安正面临着20年来最严峻挑战之一，本将于6月18日举行的总统大选提前至4月5月14日。根据上个月民调显示，土耳其反对党总统候选人凯末尔·克勒赤达罗卢(Kemal Kiliçdaroglu)与埃尔多安的支持率不相上下，令埃尔多安连任前景并不明朗。

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从5月7日开始，海外土耳其选民可以提前投票。荷兰首都阿姆斯特丹为土耳其选民刻意开设了投票站。8日荷兰国家公共广播电视台（NOS）播出的画面显示，300多名土耳其选民为支持和反对埃尔多安争执不下，最终动手打了起来。

荷兰警方对法新社记者表示，他们抵达这家投票站时，300多人动手打群架，两人受伤。警方对此展开调查。

仍据荷兰国家公共广播电视台（NOS）的报道，一位没有透露姓氏官员表示，这是一起重大事件。现场一片喊叫，冲突各方恐慌、混乱。负责选举安全的人在晚上9点告诉警方，情况已经失控。警方抵达两个小时后，把打群架的人分开。荷兰社区居住者约40万土耳其裔，其中大部分是上个世纪60和70年年代移居欧洲的后代。

土耳其8日拒绝欧安组织准备派遣的两名监察员前往土耳其监督选举。这两名选举监督员分别是丹麦人索伦·桑德加德 (Soren Sondergaard)和瑞典人卡西加尔(Kadir Kasirga)。

欧安组织在一份公报中表示，我们对这项可能对国际观察团的工作产生负面影响的措施感到失望。

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