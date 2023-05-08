泰国国会大选5月14日正式拉开帷幕，警方严防暴力

泰国/政治

泰国将在5月14日举行国会众议员选举，泰国警方绷紧神经，避免选前出现任何暴力行为。

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泰国国会众议院在3月20日被解散，选举委员会随后宣布5月14日为投票日，5月7日为提前投票日，以便让选举当天无法投票或是不在籍的选民可以提前投票。

根据选委会的统计，今年有投票权的选民共有5千228万多人，全国有235万多人登记提前投票，7日举行的提前投票在艳阳高温下进行。

泰国公视（Thai PBS）报导说，选委会秘书长萨文（Sawaeng Boonmee）表示，他们接到检举，安纳乍能府（Amnat Charoen）、也梭吞（Yasothon）与是刹吉省（Si Sa Ket）的提前投票人数异常高，选委会正在调查相关细节。

《曼谷邮报》（Bangkok Post）则报导说，中央调查局（Central Investigation Bureau）局长吉拉波（Jirabhop Bhuridej）表示，已经要求各单位紧盯高风险选区，避免选前出现任何暴力行为。曾经在地方选举中出现暴力行为的选区会列为重点监看区域，他们也会注意是否出现买票的行为，以及是否有官员涉入不法行为。

泰国皇家警察同时也成立了安全中心，紧盯是否有出现不法行为。该中心发言人尼提通（Nithithorn Chintakanon）表示，他们会向民众宣导正确的选举法规，也会训练警察了解选举法规，例如不能随意将选票带出投票所、不能拍摄选票、不能破坏选票、不能破坏候选人竞选海报等。

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