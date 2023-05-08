美国谴责阿盟恢复叙利亚成员国资格

叙利亚重返阿盟

国际 – 在阿拉伯国家联盟（阿盟）同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格一天之后，美国表示谴责。美国国务院副发言人8日表示，在现阶段叙利亚“不应被重新接纳”。法新社报道，华盛顿长期以来一直反对与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的任何关系正常化。

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7日，阿盟成员国外交部长们在开罗的阿拉伯联盟总部参加了关于苏丹和叙利亚战争的两次特别会议。他们投票赞成接纳叙利亚重返该组织。此后，阿拉伯叙利亚共和国政府代表团将可重返阿拉伯联盟。阿盟外交部长在闭门会议上投票赞成叙利亚回归。

全天候电视台法国24新闻台France24采访了法国籍叙利亚问题专家巴朗什(Fabrice Balanche)。巴朗什表示，对大马士革来说，“这是一场外交胜利”，并指出“所有阿拉伯驻叙利亚大使馆的重新开放不再有任何障碍”。

阿盟秘书长艾哈迈德·艾布·盖特（Ahmed Aboul Gheit）并不这样认为。他表示，是否与大马士革关系正常化取决于每个阿拉伯国家。

回想起2013年，叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）第一次在阿盟峰会上获得叙利亚代表席位，称美国应该使用“爱国者”导弹来保护叙利亚反对派占领的地区免遭阿萨德的空中力量的打击。

十年间，局势发生了180度大转弯。5月19日将在沙特举行阿拉伯国家联盟峰会。路透社4月2日报道说：“沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉未来几周内将前往大马士革，目的是向阿萨德发出正式的邀请，邀请他出席定于5月19日举行的峰会。但阿萨德本人是否会前行还需观察。

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