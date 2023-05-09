巴基斯坦再陷混乱：前总理汗被捕后，警方使用催泪弹和高压水枪驱散抗议者

巴基斯坦/政治

5月9日，巴基斯坦前总理伊姆兰‧汗（Imran Khan）在伊斯兰堡高等法院出庭回应贪腐指控时被逮捕。前总理汗的“巴基斯坦正义运动党”（PTI）呼吁其支持者走上街头让巴基斯坦停摆。

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伊姆兰‧汗的政党提供给美国有线电视新闻网CNN的一段视频显示，准军事部队袭击了伊斯兰堡高等法院大楼，数十名身穿防暴装备的安保人员包围了汗，然后逮捕了戴着墨镜的汗，并将他带进了一辆黑色面包车。

伊姆兰‧汗的政党发送给CNN的另一段视频显示，准军事部队在逮捕前从汽车中涌出并手持警棍。

CNN报导说，在逮捕之前，准军事部队破窗而入，当时伊姆兰‧汗正在提交他的生物识别信息。

根据CNN看到的法庭文件，伊姆兰‧汗是因该国反腐败机构“国家问责局”提出的指控而前往伊斯兰堡高等法院出庭的。

在前总理被控贪污并在伊斯兰堡被逮捕后，巴基斯坦爆发了示威活动。

前总理汗的“巴基斯坦正义运动党”（PTI）呼吁其支持者走上街头让巴基斯坦停摆。但警方警告说，禁止四人以上集会的命令已经生效，并将严格执行。

前总理的支持者封锁了汗的家乡拉合尔（Lahore）的街道。据路透社目击者称，抗议者还封锁了港口城市卡拉奇（Karachi）的一条主要道路。

在伊斯兰堡，武装力量使用催泪弹和高压水枪驱散抗议者。在巴基斯坦东部拉合尔的法新社记者报道，武装力量在当地使用了水炮，而在南部的卡拉奇，警方使用催泪瓦斯驱散抗议者。

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