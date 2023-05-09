拜登将访巴布亚纽几内亚抗衡中国势力

政治

亚太 – 白宫9日证实，美国总统拜登5月赴日本出席七大工业国集团（G7）高峰会后，将前往巴布亚新几内亚访问，成为历来首位走访当地的现任美国总统。这凸显美国急切想在太平洋地区抗衡中国势力。白宫发言人表示，这次访问是现任美国总统首次访问太平洋岛国，进一步加强了“美国与该地区国家的重要伙伴关系。

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白宫发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，拜登此行将会晤巴布亚新几内亚总理马拉佩（James Marape）和其他太平洋岛国领袖。

路透社报导，她说：“领袖们届时将讨论如何深化合作，以因应对那个地区和美国都很重要的挑战，例如对抗气候变迁，保护海洋资源以及推动具韧性和包容性的经济成长。”

拜登预定22日抵达巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港（Port Moresby），这将是美国现任总统首次造访这个太平洋岛国。巴布亚新几内亚位于澳洲北方，有940万人口，资源丰富，但大都尚未开发。

马拉佩正争取外国投资，中国以及美国与其盟友都大力拉拢巴布亚新几内亚。中国国家主席习近平2018年即曾访问当地，马拉佩已获邀今年访问北京。

中国去年与索罗门群岛达成一项安全协议后，美国即加紧行动想抗衡中国在这个地区的日增影响力。中国本想再和10个太平洋岛国达成更广泛安全与贸易协议，但并未如愿。

共同社此前还报道称，美国政府高官1日透露，总统拜登为出席七国集团首脑会议（G7广岛峰会）到访广岛之际，将与日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦举行三方会谈。虽未公布具体日程，但据外交消息人士透露，正在协调拟于峰会最后一天5月21日举行。

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