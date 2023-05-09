日本朝野显支持岸田访韩时对历史“痛心”表述 韩国或过半民众称还不够

日本/韩国

日本首相岸田文雄在日韩首脑会谈上围绕历史问题称“痛心”的发言基本得到了日本朝野各党的容忍。期待能在守住日本一贯立场的基础上带动改善关系。不过自民党保守派部分人士心存警惕，担忧原被征劳工诉讼问题由韩方代为赔偿的解决措施发生动摇，日本不得不被迫作出让步。另外，韩国一项调查显示过半民众认为日本对历史道歉不够。

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据共同社今天报道称，日本朝野各党对岸田“痛心”发言持容忍态度。

自民党干事长茂木敏充8日在记者会上对岸田的发言作出肯定称，“也考虑到韩方的积极应对，我们理解为这是旨在使日韩关系恢复健全的发言”。

执政党内也是欢迎意见占大多数。有公明党干部表示“岸田称之为个人想法，属于可允许的范围”，希望穿梭外交取得进展。

该报道称，实际上2015年时任首相安倍晋三与韩国总统朴槿惠举行电话会谈时提到，“想到原慰安妇难以用笔墨表达的痛苦，我感到十分痛心”。此次岸田的发言几乎沿袭了这一说法，这也是自民党中容忍意见较多的原因。

自民党的安倍派骨干人士放心地表示：“守住了安倍发言的底线，没有问题。应该是外交上的相互妥协。”

话虽如此，但执政党内也并非清一色全部支持。原被征劳工诉讼问题虽通过1965年的《日韩请求权协定》得到解决，但对韩方旧事重提的不满在保守派内根深蒂固。正由于执政党对由韩方代赔的解决措施持肯定态度，因此才对此次岸田的发言产生担忧。

自民党代理政调会长西田昌司接受采访时表达不快称：“日本不能采取让步的态度。感觉对韩方过度示好。”某骨干人士皱眉称：“可能是顾及到韩国舆论，但希望不要这么做。”经过4月的众参两院5场补选和统一地方选举，岸田政府被指“与安倍政府相比，坚定保守派的支持较弱”。似乎担忧若“软弱外交”的印象扩大，可能会导致保守派支持者流失。

共同社说，在野党也对岸田的“痛心”发言表达了观点。期待改善日韩关系，但同时也将关注“岸田外交”。

立宪民主党党首泉健太8日向媒体强调：“在守住日本不能让步的原理原则的基础上，希望能推进日韩两国的理解。”日本维新会干事长藤田文武接受采访时认为，岸田发言“是作为个人观点，对韩方的心情做出让步”，国民民主党党首玉木雄一郎也表达了同样的看法。

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