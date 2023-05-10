如何调解缅甸危机 东盟面临“决定性选择”

缅甸/东盟

东盟成员国首脑5月10日汇聚印尼东努沙登加拉省的弗洛雷斯岛，出席为期两天的东盟第42届峰会，被驱逐出峰会的缅甸再度成为峰会的焦点议题，爆发政变一年多来陷入严重战乱的缅甸考研东盟的调解能力。

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在5月9日的外长会议之后，东盟国家元首举行东帝汶加入之后的首次东盟峰会，会议除了关注疫情结束之后的地区经济复苏之外，缅甸危机是会议讨论的中心议题。有意思的是，中国官媒有关东盟峰会的报道却只字未提缅甸。

峰会东道国，印尼总统佐科-维多多在峰会开幕式上呼吁东盟各国团结一致，他说，只有团结，才能够为地区和平和经济增长发挥作用。

缅甸危机一年多来，被批评为不作为的东盟试图通过静默外交解决危机，印尼外长此前表示，他们正在与缅甸冲突所有各方进行会谈，这其中包括缅甸政府、少数民族武装、缅甸民主团体以及与缅甸有关的中国、泰国和印度等国。但是，由于缅甸军政府无视国际社会的谴责，拒绝与军政权的反对者对话，东盟的努力至今仍是徒劳。

4月中旬，缅甸中部地区发生的致命空袭造成至少170人死亡。5月7日，一支运送东盟人道援助的外交官和官员的车队在缅甸东部遭遇枪击，该车队包括印度尼西亚和新加坡驻仰光大使馆的两名代表，他们被当作目标，但没有造成任何伤亡。

东盟领导人在一份声明中对此次袭击进行了谴责，并且强调将对肇事者追究责任。

缅甸目前虽然仍然是东盟成员国，但由于缅甸拒绝执行东盟提出的计划，因而被禁止出席高级别会议。

有评论认为，受到西方制裁的缅甸越来越靠近中国，俄罗斯以及印度等地区大国，中国外长秦刚本月初刚刚到访了缅甸。

一位印尼政府高级官员向法新社表示，东盟目前面临决定性的选择，倘若在缅甸调停问题上失败，东盟将失去其存在意义。中国等其他地区大国将会取代东盟。因为成立于1967年的东南亚国家联盟在其宪章中明确规定不干涉成员国内政。

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