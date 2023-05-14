泰国大选 民意趋向求变

泰国/政治

泰国选举泰党的实权领导人贝东丹（Paetongtarn Shinawatra），前总理他信的小女儿在投票站，2023年5月14日。

泰国周日（5 月 14 日）举行全国大选，泰国民众顶着炎炎烈日出门投票，逾五千万合格选民将从 67 个政党中选出包括总理在内的新一届国会议员。泰国选举委员会预估投票率可达 85%。

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2023 年 5 月 14 日星期日，泰国大选投票从早上 8:00 时开始到下午 17:00 时结束。据了解，全国范围内共设近 95000 个投票站，政府部署逾 14 万警力在各地维持秩序。此前 5 月 7 日已有 200 多万选民完成了提前投票。这些选票将在今日下午 5 点关闭投票箱后一并开启计票。

泰国民间对此次选举报以积极态度。按泰国法律规定，所有政党 13 日下午 6 点必须停止竞选活动。人们透过社交媒体相互传播这一条例，唯恐自己手中的选票因违规被作废。本次选举每位选民人手两票，一票投给政党，另一票投给地区人民代表，各人按照自己的满意程度投票。就参选政党和竞选人而言，同时赢得 2 票意味着获得选民的最高支持。

据选举前的民调结果显示，“亲民主”的在野阵营为泰党（Pheu Thai）和前进党

（Move Forward）在民间支持呼声最高，新任总理人选或可能从这两个阵营中产生。值得注意的是，现任为泰党的实权领导人贝东丹（Paetongtarn Shinawatra）正是 2009 年遭军人政变被推翻下台的前总理他信（Thaksin Shinawatra）最小的女儿。

此外，民调结果普遍认为现任总理巴育（Prayut Chan-o-cha）执政 8 年的政绩并不尽如人意。前军人巴育于 2014 年发动军事政变，推翻了民选的英拉（YingluckShinawatra）政府，此后巴育军龄满届宣布退役并投身参加大选，接连在 2014 年和 2019 年两次国会选举中获胜。

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