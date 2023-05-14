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钴:印尼产量崛起超越澳大利亚

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RFI Image Archive / Cobalt : Les autorités indonésiennes ambitionnent elles de prendre 20% des parts de marché d’ici 2030, dans un contexte toujours ultra-dominé par la République démocratique du Congo qui fournit les deux tiers du cobalt mondial. Ici, dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) RFI原材 / 钴:印尼产量崛起超越澳大利亚。
RFI Image Archive / Cobalt : Les autorités indonésiennes ambitionnent elles de prendre 20% des parts de marché d’ici 2030, dans un contexte toujours ultra-dominé par la République démocratique du Congo qui fournit les deux tiers du cobalt mondial. Ici, dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) RFI原材 / 钴:印尼产量崛起超越澳大利亚。 © RFI - Vladimir Cagnolari
作者： 尼古拉
11 分钟

原材市场 – 东南亚国家印度尼西亚的钴产业崛起已形成了一种难以抗拒的势态。该国产量已在2022年取代澳大利亚，成为屈居非洲的刚果民主共和国（RD Congo）之后，全球总量第二大国家。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周四上网的最新话题之一。尽管，印尼目前的供应量只占全球的5%，但雅加达的目标是在2030年时，让印尼的钴产量达到全球总量的20%。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月11日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。印度尼西亚有雄心，让其钴产量在2030年时达到全球总量的20%。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie]。换做中文可被译作[钴:难以抗拒的印度尼西亚崛起]。下面是简介以供分享。

-- 印尼钴产量已超澳洲位居世界第二 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，尽管，印度尼西亚现已取代澳大利亚，攀上了全球钴生产大国的排行榜第二位。但仍远落后于位居榜首的刚果民主共和国。

Image RFI - Cobalt
RFI Image Archive / RFI Matières Premières : Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie. Ici, du cobalt recyclé d'appareil électroniques (illustration). © Copyright Business Wire 2023 / RFI Image Archive

雅加达在发展了印尼的镍产业链之后，现在有雄心成为一个钴生产大国。因为，在印尼，镍和钴相互依存。其现有的镍矿，就能让钴增产。因为，对镍的开采就能带来钴这种副产品。

-- 刚果（金）继续主导全球的钴市场 -

印尼现在钴产量仅占全球供应量的5%，年产量相当于9500吨。但[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）认为，印尼具有在2030年让钴产量增长10倍的潜力。雅加达当局有雄心，让印尼钴的市场占有率在此之前达到20%。而刚果民主共和国的钴仍将主导全球市场，达供应量的三分之二。

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues.
La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues. Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images

印尼的努力现已得到回报。[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）的统计数据显示，印尼已在2022年取代澳大利亚，成为全球钴生产的第二大国。其增长潜力使得该国现在被认为，属于一个值得追踪的市场。

-- 中国被认为是一个重要的合作伙伴 -

同一报道指出，印尼的这种崛起与众多的中国投资者紧密相关。他们具有从镍矿中提取钴的技能。他们也与中国的提炼工业关系紧密。中国不仅是全球最大的钴矿石买家，也是全球的最大钴提炼国，比率高达76%。而位于其次的芬兰，提炼量的占有率为10%。

Indonésie (Carte : RFI)
Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

不过，印尼模式也再次提出了对中国的依赖性问题。印尼产量的增加，在很大程度上让中国受益。不利于那些想要让资源和原材料供应链多元化的强国。

-- 印尼迅速增产牵出环境和社会问题 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）担心严重事故将成倍增加。

Travailleur dans une mine de cobalt.
Travailleur dans une mine de cobalt. Wikipedia

这不仅是指人身事故，还有对废物的处理。以年增幅10%的速度，对钴的需求到2030年时将会翻倍。电动车的电池市场仍是钴需求增长的主要动力。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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