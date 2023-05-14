钴:印尼产量崛起超越澳大利亚

RFI原材 / 关键资源

原材市场 – 东南亚国家印度尼西亚的钴产业崛起已形成了一种难以抗拒的势态。该国产量已在2022年取代澳大利亚，成为屈居非洲的刚果民主共和国（RD Congo）之后，全球总量第二大国家。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周四上网的最新话题之一。尽管，印尼目前的供应量只占全球的5%，但雅加达的目标是在2030年时，让印尼的钴产量达到全球总量的20%。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年05月11日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。印度尼西亚有雄心，让其钴产量在2030年时达到全球总量的20%。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie]。换做中文可被译作[钴:难以抗拒的印度尼西亚崛起]。下面是简介以供分享。

-- 印尼钴产量已超澳洲位居世界第二 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，尽管，印度尼西亚现已取代澳大利亚，攀上了全球钴生产大国的排行榜第二位。但仍远落后于位居榜首的刚果民主共和国。

RFI Image Archive / RFI Matières Premières : Cobalt: l'irrésistible ascension de l'Indonésie. Ici, du cobalt recyclé d'appareil électroniques (illustration). © Copyright Business Wire 2023 / RFI Image Archive

雅加达在发展了印尼的镍产业链之后，现在有雄心成为一个钴生产大国。因为，在印尼，镍和钴相互依存。其现有的镍矿，就能让钴增产。因为，对镍的开采就能带来钴这种副产品。

-- 刚果（金）继续主导全球的钴市场 -

印尼现在钴产量仅占全球供应量的5%，年产量相当于9500吨。但[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）认为，印尼具有在2030年让钴产量增长10倍的潜力。雅加达当局有雄心，让印尼钴的市场占有率在此之前达到20%。而刚果民主共和国的钴仍将主导全球市场，达供应量的三分之二。

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, dont elle abrite plus de la moitié des réserves connues. Michael Robinson Chavez/The Washington Post via Getty Images

印尼的努力现已得到回报。[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）的统计数据显示，印尼已在2022年取代澳大利亚，成为全球钴生产的第二大国。其增长潜力使得该国现在被认为，属于一个值得追踪的市场。

-- 中国被认为是一个重要的合作伙伴 -

同一报道指出，印尼的这种崛起与众多的中国投资者紧密相关。他们具有从镍矿中提取钴的技能。他们也与中国的提炼工业关系紧密。中国不仅是全球最大的钴矿石买家，也是全球的最大钴提炼国，比率高达76%。而位于其次的芬兰，提炼量的占有率为10%。

Indonésie (Carte : RFI) © RFI Carte

不过，印尼模式也再次提出了对中国的依赖性问题。印尼产量的增加，在很大程度上让中国受益。不利于那些想要让资源和原材料供应链多元化的强国。

-- 印尼迅速增产牵出环境和社会问题 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，[钴研究所]（Institut du cobalt / Cobalt Institute）担心严重事故将成倍增加。

Travailleur dans une mine de cobalt. Wikipedia

这不仅是指人身事故，还有对废物的处理。以年增幅10%的速度，对钴的需求到2030年时将会翻倍。电动车的电池市场仍是钴需求增长的主要动力。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅