柬埔寨当局取缔唯一所剩反对党选举资格

柬埔寨/烛光党

柬埔寨选举委员会15日取消了唯一反对党烛光党参加 7 月选举的资格，该党被指控所提交参选文件不合规定。

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柬埔寨选举机构取消唯一反对党参加 7 月选举的资格。据路透社说，其他政党已合格报名参选大选，但烛光党的资格因不合规定被取消意味着执政的柬埔寨人民党 (CPP) 看起来几乎不会受到任何反对。

一些活动人士和外交官对的洪森首相镇压反对者的行动提出警告，批评者担心这会破坏这个东南亚国家的民主进程。

当被问及对烛光党 Candlelight 被取消资格的评论时，执政党CPP 发言人 Sok Eysan 表示选举将是自由和公平的，他并说已有 10 多个政党登记。

洪森此前曾表示，他的党还将主导柬埔寨统治100年。

烛光党Candlelight成立仅一年多，是柬埔寨救国党 (CNRP) 被解散后成立的组织，救国党是一个受欢迎的反对派，该党于 2017 年选举前被解散。许多前救国党成员被拘留或被定罪，其中许多人在洪森对批评者的全面镇压中流亡。

烛光党Candlelight副主席Son Chhay表示将上诉至宪法法院。烛光党称，选前“我们有一周的时间上诉。”

人权观察上个月指责柬埔寨政府加强对反对派的攻击。在 4 月 24 日的一份声明中，人权观察表示外国政府应该对柬埔寨发出一个明确的信息，即“在选举之前解散反对党并攻击和逮捕反对党成员意味着，在柬埔寨根本不会有任何真正的选举”。

柬埔寨政府否认以反对者为目标，称针对他们的法律案件是司法执法。

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