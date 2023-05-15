欧盟与印太安全部长会议 日本对俄中国军事合作表担忧

日本/欧盟/印太

日本外相林芳正5月13号在瑞典出席欧洲与印太地区安全部长会议，对俄罗斯和中国在亚洲的军事合作表示担忧，并表示自莫斯科大规模入侵乌克兰以来，欧洲和印太地区的安全局势已经不可分割。

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欧盟外交事物“负责人博雷利在开幕词中说。"全球安全环境继续恶化。主要行为体之间的信任减少，对国际法的尊重减弱，"

他评论说： "武力和胁迫正在上升。决定世界行为的不是法律，而是武力。" 他说："许多国家因此感到不得不增加其军事投资。

特邀嘉宾、乌克兰外交部长德米特罗-库莱巴谴责俄罗斯对其国家发动战争，违反了《联合国宪章》。他邀请印度洋-太平洋地区17个国家的代表支持沃洛基米尔-泽伦斯基总统提出的和平计划。

"俄罗斯对乌克兰的侵略已经动摇了国际秩序的根基。世界上任何地方都不能容忍任何以武力改变现状的单边企图。这种对基于法治的自由和开放的国际秩序的挑战不仅是一个地区问题，也是国际社会必须团结一致共同面对的挑战，否则其他地区也会出现类似的挑战，维持我们和平与繁荣的秩序可能被从根本上推翻。在这个意义上，欧洲的安全和印度洋-太平洋的安全不能再分开讨论。

"自由开放的印度洋-太平洋"，即FOIP，是这种秩序在亚洲的体现。然而，在印度洋-太平洋地区，中国继续并加强了其在东海和南海以武力改变现状的单方面企图。中国也在加强其在台湾周边的军事活动。此外，中国和俄罗斯正在加强军事合作，包括双方轰炸机的联合飞行和在日本附近的联合海军演习。

"在我4月1日访问中国期间，我直接向中国同行转达了我们对这些问题的严重关切。此外，朝鲜正在升级其挑衅行为，以前所未有的频率和方式反复发射弹道导弹，包括洲际弹道导弹，其中一枚落在日本的专属经济区内。面对印度洋-太平洋地区这种艰难的安全环境，不仅要与该地区的国家合作，还要与志同道合的欧洲国家合作，以维护基于法治的自由和开放的国际秩序。日本欢迎欧洲伙伴在印太地区越来越多的参与。

美联社报道指出，日本在乌克兰战争中强烈支持乌克兰，但中国说它保持中立，同时宣布与莫斯科保持 "无上限 "关系，并指责美国和北约挑起冲突。

日本首相岸田文雄于3月访问了乌克兰首都基辅，几乎与此同时，中国国家主席习近平在莫斯科会见了俄罗斯总统普京。

法新社报道，博雷利宣布将该论坛转变为 "必须每年举行的定期活动"。

法国外长 凯瑟琳-科隆纳呼吁将论坛会议 "与东南亚国家联盟（ASEAN）的会议联系起来，并组织一次峰会。

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