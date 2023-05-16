缅甸遭飓风摩卡袭击 已知80人死亡 上百人失踪

飓风摩卡

亚洲 – 侵袭缅甸的飓风摩卡造成的死亡人数上升至80人。根据中国驻缅甸大使馆在其 Facebook 页面上发布的一份声明，北京表示“已准备好提供紧急救灾”。该国西部的许多地区都被水淹，到目前为止，在若开邦已找到 80多人的尸体。当地官员表示，由于有 100 多人失踪，担心死亡人数可能会上升。

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联合国缅甸代理驻地协调员兼人道主义协调员巴拉克里希南（Ramanathan Balakrishnan）16日通过视频告诉日内瓦的记者，气旋“摩卡”(Mocha)在缅甸西北部所到之处预计会影响到540万人，对于其中310万最脆弱的群体来说就是“一场噩梦”。同时，联合国难民署也对孟加拉国罗兴亚难民的境况表达关切，并称当地难民营有房屋和关键设施被毁。

巴拉克里希南表示，从各方面来看，气旋“摩卡”14日在缅甸若开邦登陆时就是“一场完美风暴”，其强度甚至超出预期。

他援引若开邦首府实兑的一位居民的话说，当时他/她在家中感觉从四面八方都受到重击，气旋过境的那段时间简直是“度日如年”。他还举了一个例子：一座巨大的金属通讯塔被大风吹得拦腰弯折，足以见得气旋的巨大威力。

巴拉克里希南指出，强烈的风暴潮同样随着气旋而来，导致实兑的一些房屋被数米高的洪水淹没，桥梁也因此被毁。尽管部分居民已提前撤离到内陆地区，但仍然受到严重影响，并且因为道路的阻断和受损而难以返回实兑。

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