台湾国民党今推侯友宜竞选总统

台湾/国民党/侯友宜

台湾主要反对党国民党 (KMT) 周三宣布推举新北市市长侯友宜作为明年选举的总统候选人。路透社说，与中国的紧张局势将成为选举议程的首要话题。

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台湾国民党推选新北市长为总统候选人，与他一起争取国民党推举作竞选候选人的亿万富翁郭台铭今天通过脸书祝贺侯友宜获选。路透社说，明年1 月中旬投票前夕，台北和北京之间的紧张局势加剧。尽管台湾强烈反对，北京仍定期在台湾附近举行军事演习，以宣示对台湾的主权要求。

国民党主张与中国建立密切关系，而执政的民进党 (DPP) 支持台湾的独立身份。

据侯友宜获认竞选候选人资格后发表罕有的表态说，“在国际上，我们国家正面临着凶猛的军队威胁和战争的危险。” 侯友宜在台北的国民党总部告诉记者，“台湾国内分裂纷争，百废待兴，年轻人看不到自己的未来。”他发誓要带领国民党走向胜利。

在国民党总部外，数十人站在路障后面，一些人挥舞着台湾国旗。一面写着“反对战争，要和平”的大横幅挂了起来。

据国民党主席朱立伦表示，选定侯友宜决定是根据未指明的“科学数据”以及包括台湾国民党掌权的县长和立法者在内的高级党员的共识做出的。

根据本周公布的三项台湾民意调查，侯友宜将与民进党的台湾副总统赖清德竞争，赖清德在与国民党的对阵选举中据民调领先大约 5 到 10 个百分点。

前国家警察厅长，65 岁的侯友宜在去年底国民党击败民进党的地方选举中以压倒性优势赢得新北市连任后成为众人瞩目的焦点。

而富士康（2317.TW）创始人郭台铭于 2019 年辞去公司首席执行官一职，他也在争夺国民党的提名，但今天祝贺侯孝贤获胜，称侯友宜是该党的“最佳人选”。

据路透社说，国民党否认亲北京，但它支持与中国保持良好关系，并支持两国都是一个中国的一部分的提议。

民进党多次提出与北京进行会谈，但遭到拒绝。

虽然国民党将 2024 年的投票定性为战争与和平之间的选择，但民进党的赖清德敦促选民选择“民主”而不是威权主义。

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