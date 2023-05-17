阿萨德渐渐摆脱受孤立的局面

政治

中东 – 叙利亚总统巴沙尔·阿萨德19日将出席在沙特阿拉伯举行的阿拉伯国家联盟首脑理事会会议（阿盟峰会），这是13年来他首次参加阿盟峰会。因为内战而被逐出阿拉伯国家联盟（Arab League）的叙利亚，时隔13年后重返这一影响力巨大的地区联盟。

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会议除恢复与叙利亚的关系之外，阿拉伯国家元首还将缓解苏丹的局势。苏丹政府军与准军事组织快速支援部队（RSF）于4月中爆发冲突，激烈的战斗波及首都喀土穆（Khartoum）的住宅区、医院和机场。

包括土耳其、美国、中国、俄罗斯、英国、法国和沙特阿拉伯在内的50多个国家继续通过陆路经埃塞俄比亚和埃及、海路经苏丹港和空运撤侨。

沙特观察家阿奇里(Suleiman al-Aqili)对媒体表示，吉达峰会是长期以来最重要的峰会之一，因为它将有助于恢复地区稳定。他还补充说，如果峰会“设法让叙利亚重新融入阿拉伯阵营，并对苏丹和也门的冲突采取坚定立场，那将是成功的。

大马士革重新加入阿盟是否有助于推进叙利亚冲突的解决，能否让阿拉伯领导人在叙利亚难民返回等问题上逼迫阿萨德做出让步，还有待观察。分析家还指出，“阿萨德重返阿拉伯联盟是结束其地区孤立最具象征的关键一步。

叙利亚一名44岁的地理老师表示，我们以前对政局完全失去了希望；如今我希望尽快恢复大使馆，外商可迅速重返叙利亚。

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