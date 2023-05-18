尹锡悦出席光州事件43周年纪念式：五月精神是必须继承的宝贵财富

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韩国总统尹锡悦5月18日出席了在光州市北区国立五一八民主公墓举行的“五一八民主化运动”43周年纪念仪式。尹锡悦去年向光州事件遇难者家属承诺，他每年都会参加这个仪式。这是他自去年担任总统后，第二次参加该活动。尹锡悦当天发表讲话强调，“五月精神本身就是自由民主主义的宪政精神，是必须继承的宝贵财富。”

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据韩联社报导，今年纪念活动的参加人员规模扩至3000人。纪念仪式以“五月精神与民共鸣”为主题，传递将牢记并继承“坚守自由民主主义与人权价值，成为一个团结的大韩民国”等信息。

韩国总统办公室称，继去年之后，尹锡悦连续第二年出席该纪念仪式。特别是今年，一改重要人物入场的惯例，总统直接在公墓外的“民主之门”迎接15位“五月的母亲”，一同入场敬花烧香。据悉，今年的纪念活动聚焦“五月的母亲”，慰藉这些在民运中丧亲或守护幸存伤残者的母亲、妻子和姐妹。

尹锡悦在仪式上致纪念词称，“若我们牢记并继承五月精神，要敢于同威胁自由和民主的所有势力和挑战进行坚决斗争。”

尹锡悦表示，“五月精神要求我们以实际行动守护自由民主主义。五月精神本身就是自由民主主义的宪法精神，是我们要传承下去的宝贵财富。”

尹锡悦称，“若我们不与威胁民主主义的内部外部挑战斗争，就会有愧于五月精神”。他强调，“这片土地的自由民主绝不是凭空而来的，而是43年前众多民主烈士用生命换来的。”

“五一八民主化运动”又名“光州事件”、“光州民主化运动”，于1980年5月18日发生在光州，是当地民众要求推翻军事独裁政府、还政于民的一次民主抗争运动，是韩国民主的崇高象征。

当时掌握军权的全斗焕政府血腥镇压，造成大量平民伤亡。韩国政府于1997年5月9日将每年的5月18日指定为五一八民运纪念日。

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