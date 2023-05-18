布林肯代替拜登出访巴布亚新几内亚

政治

亚太 – 美国总统拜登在取消了对太平洋岛国的访问后，于5月18日亲自致电巴布亚新几内亚总理詹姆斯‧马拉佩（James Marape），告诉马拉佩国务卿布林肯将代替他出行。白宫在一份声明中表示，美国总统拜登强调美国继续致力于与太平洋岛屿恢复伙伴关系，并表示国务卿布林肯将代表他出席在莫尔兹比港（Port Moresby）举行的美国-太平洋岛屿论坛会议。

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巴新总理詹姆斯·马拉佩(James Marape)本周表示，巴新政府正准备与美国签署一项重要的防御协议和一项允许美国海岸警卫队船在其水域巡逻的安全协议。

太平洋岛国领导人将于5月22日在巴布亚新几内亚会见印度总理莫迪和一个美国高级代表团。

拜登因美国国内债务上限谈判而临时取消了对巴布亚新几内亚的出访。他本应在下周一会见太平洋岛屿论坛18位领导人。最新的决定是国务卿布林肯代替他出行。

马拉佩在周四的新闻发布会上说，拜登给他打电话，邀请他参加9月在华盛顿举行的美国-太平洋岛屿峰会。

“我代表人民感到荣幸的是，拜登直接给我的手机打了电话……他转达了他最真诚的歉意，他无法来我们国家。”马拉佩说，拜登告诉他，布林肯将代替他前往巴布亚新几内亚。

白宫在一份声明中说，拜登从“空军一号”打来电话，亲自转达他无法前往巴新的原因是需要确保国会采取行动，以避免违约。

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