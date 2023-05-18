G7峰会特邀8个非成员国参加

G7广岛峰会

亚洲 – 美国总统拜登星期四抵达日本，参加七国集团领导人峰会。峰会两大主题分别是讨论对俄罗斯实施更严格的制裁；第二个主题是防止来自中国的经济胁迫。岸田文雄还邀请了一些非成员国参加峰会。这些国家包括澳大利亚、巴西、科摩罗、库克群岛、印度、印度尼西亚、韩国、和越南。乌克兰总统泽连斯基会亲自参加还是以视频形式参加引人瞩目。

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日本是今年七国集团轮值主席国，七国集团峰会将于5月19日至21日在广岛举行。美联社在报道中指出，韩国和日本都有强大的经济实力，又同属民主国家，而且还是美国的盟友，天然应该就是非常紧密的朋友。但是，由于两国间错综复杂的历史恩怨，特别是日本在1910年至1945年间对韩国实施残酷殖民统治留下的历史创伤。

法新社在报道即将召开的7国峰会时表示，峰会承受着广岛的历史。法新社写道，6个工业化民主国家的领导人来到这座城市，该城市在 1945 年遭受核毁灭，现今拥有许多和平纪念碑。

美国总统拜登此次来广岛参加7国集团峰会有个美中不足，就是美国面临的债务危机。为此，他还取消了接下来的亚太、巴布亚新几内亚和澳大利亚之行。据悉，乌克兰总统泽连斯基将通过视频参加此次峰会。

拜登提前抵达广岛之后，会见了日本首相岸田文雄。拜登告诉岸田，美国和日本“支持共同的价值观”，包括支持乌克兰和追究俄罗斯对发动侵略战争的责任。拜登还强调了对核不扩散和“确保一个自由和开放的印太地区”的承诺。

拜登说：“首相先生，我要说的是，当我们两国站在一起，我们就会更加强大，整个世界就会更加安全。”

出席七国集团峰会的还有加拿大、法国、德国、意大利、英国和欧盟的领导人。

岸田文雄还邀请了一些非成员国参加峰会，作为与全球南方接触努力的一部分。这些国家包括澳大利亚、巴西、科摩罗、库克群岛、印度、印度尼西亚、韩国、和越南。

《华尔街日报》18日报道说，白宫表示，拜登出席完G7峰会后将于周日离开日本广岛，并取消对巴布亚新几内亚和澳大利亚的访问，以便返回华盛顿，处理有关提高该国约31.4万亿美元债务上限的僵局。拜登也会在峰会上安抚盟友，让他们相信美国有能力避免违约。

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