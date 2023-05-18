G7：美国要对俄罗斯实施新的“重大”制裁

G7广岛峰会

亚洲 – 七国集团峰会前夕，美国一名官员表示，与会国将表示强力制裁俄罗斯的决心。这名官员表示，美国的措施旨在“大幅限制俄罗斯获得增加其作战能力所必需的物资”。

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这名官员还补充说，欧洲已经针对俄罗斯在欧洲、中东和亚洲船舶或飞机等300多项制裁；美方会和盟国联手阻止俄罗斯和在其他国家的70多个实体接收美国出口商品。

此次峰会的目的是让美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大对加大“实施新的制裁和出口壁垒”做好充分的准备。美国这名官员还表示，七国集团将设法切断俄罗斯的军事供应；堵住逃避制裁的漏洞。

新的制裁也会重视限制莫斯科重回国际金融体系，继续冻结俄罗斯海外资产，直至战争结束。七国集团还会商讨如何进一步减少对俄罗斯能源的依赖。

一名欧盟官员周四宣布，G7 会谈将重点关注俄罗斯钻石行业，该行业每年为莫斯科带来数十亿美元的收入。消息人士称，“我们认为应该限制俄罗斯在该领域的贸易出口”。

印度始终是全球最大的钻石加工地。七国集团G7 领导人将能够直接向印度总理莫迪陈述他们的观点。印度总理莫迪与俄罗斯有着密切的军事关系，并且拒绝谴责莫斯科入侵乌克兰。

日本首相岸田文雄3月20日在新德里与印度总理莫迪会面，莫迪同意出席5月在日本召开的G7峰会。乌克兰总统泽连斯基预计将在周末通过视频会议发表讲话。 日本政府排除了他亲自前来的可能性，但都没有官方确定的消息。

日本首相岸田文雄周四表示：“我希望在广岛，七国集团和其他国家的领导人将表现出他们对和平的承诺，这将被历史铭记。”除乌克兰战争以外，谈论的主题将以中国和七国集团供应链多元化为主导，以防范来自北京的“经济胁迫”风险。

会议召开之前，德国总理朔尔茨就曾经表示，“我们希望以一种不会因依赖某些国家而增加风险的方式来规范全球供应、贸易和投资关系。”法新社记者表示，朔尔茨说这些的时并没有直接挑明针对的是中国。

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