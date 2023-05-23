韩国制裁朝鲜3个实体和7名个人，打击朝鲜利用信息技术在海外创汇

韩国

韩国23日发布新的单边制裁名单，切断朝鲜利用信息技术（IT）人才创汇渠道，美方也即将发布新名单。韩国与美国步调一致。

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韩国外交部23日表示，把朝鲜利用IT人才在海外创汇的3个实体和7名个人列为单边制裁对象。3个实体中包括朝鲜国防省旗下IT公司——真荣信息技术开发协助公司（音译）、军需工业部旗下IT公司——东明技术贸易公司，以及朝鲜IT和互联网领域英才教育机构——金星学院。

据韩国外交部介绍，真荣向俄罗斯、中国、老挝，东明向老挝派遣IT人员，并从事研发虚拟财产平台等创汇活动。金星学院近期还在培养IT和互联网人才。朝鲜多数IT人才及黑客来自这所学校。

韩联社报道，7名个人中包括真荣公司最高负责人金相万（音译）、驻俄代表金起赫、驻华代表金成日、驻老挝代表全然根，以及东明公司代表金孝东等人。外交部指出，这些朝鲜驻外IT机构负责人不仅主导非法创汇，还监控和强迫IT人员劳动，蹂躏他们的人权。

韩联社说，美国政府也将发布新的涉朝单边制裁名单，同样包括真荣公司和金相万等实体和个人。韩国外交部表示，韩美时隔1个多月再次同步采取网络领域对朝制裁措施，彰显两国合作紧密。

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