美方指伊朗试射新型弹道导弹违反联合国决议

军事防御

亚洲 – 伊朗5月25日表示成功试射了一枚新型液体燃料弹道导弹，命名第四代霍拉姆沙赫尔(khorramshahr)弹道导弹。官方媒体说，导弹的弹头重1,500公斤，射程为2千公里。根据伊朗当局的说法，这种新型高超音速导弹速度是音速的 16 倍，它能够穿过所有反防御系统。

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美国国务院发言人马修·米勒(Matthew Miller)25日表示，“正如我们已经明确表示的那样，伊朗发展和扩散弹道导弹对地区和国际安全构成严重威胁。”米勒还表示，尽管受到国际社会的限制，伊朗“继续从外国供应商处获取弹道导弹相关技术并进行弹道导弹试验”，这些违反了联合国决议。

拥有中东最大导弹计划之一的伊朗说，其武器能够到达伊朗在该地区的宿敌以色列和美国的基地。

伊朗不顾美国和欧洲反对，说它将进一步发展其“防御性”导弹计划。

伊朗国家电视台展示了它所说的导弹的成功试射。

伊朗国防部长穆罕默德·礼萨·阿什蒂亚尼说，这种导弹可以在短时间内准备好发射。

伊通社说，液体燃料导弹的突出特点包括快速准备和发射时间，这使它除了是战略武器外，还是一种战术武器。

伊朗表示，其弹道导弹是针对美国、以色列和其他潜在地区对手的重要威慑和报复力量。

星期二，以色列最高将领提出可能对伊朗采取军事行动。

自去年9月以来，六个世界大国为恢复德黑兰2015年核协议所做的努力停滞不前，而西方国家对德黑兰加速核发展的担忧在日益加剧。

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