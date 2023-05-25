长野发生持枪行凶事件致3人死亡 包括2名警察

社会

日本 – 据共同社报道，25日下午4点25分左右，日本长野县中野市有人报警称“男子刀刺女性”，赶到现场的警察遭猎枪枪击。一名女性和两名警察丧命。据法新社报道，嫌犯是一名 30 多岁的农民，到本台截稿为止他仍躲在一栋建筑物内。

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仍据法新社报道，两名女性人质已经从这栋大楼里走出来。嫌犯的母亲也从大楼里走出来。一名72岁的老人向法新社记者表示，我在这个农场干活，下午4点的时候，一名女性从公路走来高喊“救命！”“救命！”女性身后是一个带帽子男人，拿着长刀。遇害女性的背部被刺伤。

据该县警方等透露，被刺的1名女性和2名男性警察被送往医院，已确认死亡。男子似乎据守在现场附近的市议会议长青木正道家中。另外还有1名男性受伤，但因靠近现场而无法施救，身体状况不明。警方以杀人嫌疑等展开调查。

警方称，男子上下着装均有迷彩图案，戴着帽子、墨镜和口罩。事件发生后，警方发布防范信息，通知称“有持刀具或枪支之类器械的男子在逃”，并将现场半径约300米范围划为疏散区域。25日晚上传出了两次枪声，分别在7点多和8点多。

当地消防部门透露，25日下午接报“有女性背部被刺”，也有联络称“被击中了”。

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