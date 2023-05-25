韩国自主研制的运载火箭“世界”号顺利将卫星送入预定轨道

航天

韩国 – 韩国自主研制的运载火箭“世界”号（KSLV-II）顺利将卫星送入预定轨道，发射取得圆满成功。这枚长度超过47公尺、重量约200公吨的三节火箭，于当地时间25日6时24分从韩国南部沿海地区的罗老宇航中心（Naro Space Center）发射升空后，留下巨大白色烟雾痕迹。

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韩联社报道，根据韩国航空航天研究院介绍，搭载8颗卫星的“世界”号当天下午6时24分在位于全罗南道高兴郡的罗老宇航中心发射升空，发射全过程顺利进行。发射123秒后，一级火箭在66千米高空分离，230秒钟后整流罩在209千米处分离，267秒后二级火箭在263千米处分离。“世界”号最终抵达目标高度550千米处后，与新一代小型卫星二号和其余卫星先后分离。

韩国科学技术信息通信部（科技部）长官李宗昊25日在表示，“世界”号搭载的新一代小型卫星二号成功执行星箭分离任务，南极世宗基地已成功接收到其发出的信号。他强调，这次发射证实了韩国提供发射各种卫星和太空探索服务的潜力。

法新社报道，李宗昊还提到，世界号火箭2027年之前将会再进行3次发射。

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