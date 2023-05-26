尼泊尔揭幕雕塑纪念第一批登上珠穆朗玛峰的人

珠峰

亚洲 – 1953年艾德蒙·珀西瓦尔·希拉里爵士开始攀登珠穆朗玛峰。5月29日，在和雪巴人向导丹增·诺盖的合作之下，他和丹增·诺盖成了可证明的记录中最早成功攀登珠穆朗玛峰峰顶的人。为了这个有纪念意义的日子，尼泊尔26日为希拉里爵士((Sir Edmund Percival Hillary))和丹增·诺尔盖·夏尔巴(Tenzing Norgay Sherpa)雕塑揭幕，纪念人类首次征服珠峰。

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夏尔巴的儿子在仪式上表示，“70年前，这两位朴实、谦逊、善良的登上者创造了登上史，用他们的勇气和胆识回馈了喜马拉雅山区人民。

埃德蒙・希拉里(Sir Edmund Percival Hillary)的儿子在仪式上表示，当年他们登珠穆朗玛峰时有多少未知，因为以前没有人达到过顶峰。

经过多年的梦想和七周的攀登，新西兰人 Edmund Hillary (1919–2008) 和尼泊尔人Tenzing Norgay (1914–1986)于上午 11 点 30 分登上了世界最高山峰珠穆朗玛峰的顶峰。 1953 年 5 月 29 日。他们是第一批登上珠穆朗玛峰顶峰的人。

长期以来，珠穆朗玛峰一直被一些人认为是不可攀登的，而另一些人则认为这是攀登的终极挑战。这座著名的山峰海拔 8,850 米，位于喜马拉雅山脉，位于尼泊尔和中国西藏的边界上。

在希拉里和丹增成功登顶之前，另外两个探险队已经接近了。其中最著名的是 1924 年 George Leigh Mallory (1886–1924) 和 Andrew "Sandy" Irvine (1902–1924) 的攀登。

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