日经产相与中国商务部长会谈，提要求释放日企高管

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据共同社等日媒报导，日本经济产业大臣西村康稔5月26日在访问美国密歇根州底特律时举行记者会透露称，他当天上午与中国商务部长王文涛举行了会谈。西村康稔介绍称，也为了推进日中经济合作，会谈上“要求尽快释放”3月在中国被拘捕的安斯泰来制药集团的日籍男性职员。

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据日本放送协会（NHK）报导，本次日中商务部长级会谈时隔约3年半举行。此次会谈是配合亚太经合组织（APEC）贸易部长底特律会议而举行，会谈进行了大约1个小时。

在会议中，西村康稔指出，“为推动双边经济合作，确保企业相关人员的安全以及透明公平的商务环境十分重要。” 在此基础上，西村向中方提出以下要求：尽早释放今年3月在中国被拘捕的某大型制药公司日本男性职员；希望中方取消在福岛核事故后对日本产食品实施的进口限制。

西村康稔表示：“双方一致认为，正因为存在课题和悬而未决的难题，多次展开坦率的对话才更为重要。” 他以此表示，希望通过保持对话使日中关系得以稳定发展。据称，双方就今后两国将继续坦诚交换意见达成一致。

此前，中国外交部发言人毛宁3月27日在出席例行记者会上表示，因该日本公民涉嫌从事间谍活动，中方有关部门依法对其采取刑事强制措施进行审查。

总部位于东京的安斯泰来制药发言人已向媒体证实被捕男子为该公司员工。

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