朝鲜顺着与中国边境砌筑了惊人高墙

朝鲜/边境砌墙

随着新冠病毒疫情大流行开始，朝鲜开始封锁在北部边界，加强对非正式贸易路线的控制，使叛逃者更难逃脱。新的安全设施包括在鸭绿江和图们江沿线以及崎岖地区，例如备受尊崇的白头山，增加和升级的围栏、围墙和岗哨。这些措施沿着朝鲜与中国和俄罗斯的边界跨越数百公里。

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路透社今天发表长篇报道，指朝鲜在大流行期间建造了巨大的边界墙。并称，金正恩升级了中俄边境的安全措施，封锁了走私者和叛逃者的路线。

对于朝鲜人来说，该国的北部边境长期以来提供了难得的获取外部信息、贸易机会的机会，也是那些寻求逃离的人的最佳选择。但随着 2020 年大流行病席卷全球，金正恩政权开始了大规模演习，以封锁与中国和俄罗斯的边界，切断走私者和叛逃者的路线。

从那以后，平壤新建或升级了数百公里的边境围栏、围墙和哨所，商业卫星图像显示，使其能够收紧信息和货物进入该国的流动，将外国分子拒之门外，将本国人民拒之门外。

该项目的规模在路透社和位于美国蒙特雷的米德尔伯里国际研究学院分析的图像以及七名叛逃者、活动家和其他熟悉边境活动的人的描述中显而易见。

官方数据显示，去年只有 67 名叛逃者抵达韩国，而 2019 年为 1,047 人。这个数字甚至在大流行之前就一直在下降，部分原因是中国的限制更加严格，而中国是脱北者的首选途径。

朝鲜与俄罗斯边界沿线可见的安全特征极少。

朝鲜政府和官方媒体对边境建设只字未提，朝鲜驻伦敦大使馆也没有接听路透社的电话。但朝鲜官方机构已经注意到加强了安全措施，以防止冠状病毒和其他“外星人”进入。在去年宣布战胜新冠病毒的讲话中，金正恩命令官员们“确保完善”“边境、前线和沿海地区以及海洋和空中的全面多重封锁墙”。

脱北者、人权活动人士和在中国参与走私货物或人员跨境的消息人士称，新的安全措施扼杀了弱势群体的经济生命线，关闭了逃离专制国家的途径，并进一步限制了朝鲜人获取外部信息的途径。

一名在中国边境工作的叛逃者告诉路透社，安全摄像头已定期放置，并安装了多层围栏，包括带刺铁丝网和电子围栏。他的描述与卫星图像中可见的特征以及他从中方拍摄并与路透社分享的照片和视频相符。

这名叛逃者说，走私者有时可以离开朝鲜，但几乎不可能再回来，导致许多人在中国等待，并补充说，已在朝鲜一侧部署了额外的专业边防部队作为警卫。

中国外交部在给路透社的一份声明中表示，它不了解情况，但“中国和朝鲜一直保持沟通，共同努力维护边境的安全与稳定”。

根据中国当局在 2020 年发布的警告居民风险的官方通知，朝鲜还命令边防人员射杀任何试图越境的人。金牧师和人权组织表示，开枪的命令仍然有效。

路透社说，联合国朝鲜人权问题独立调查员伊丽莎白·萨尔蒙 (Elizabeth Salmon) 今年 3 月发布的一份报告显示，多达 80% 的朝鲜人依赖被称为 jangmadang 的非正式市场购买日常必需品。但她写道，这些市场的活动已大幅减少，并指出边境关闭迫使弱势群体“濒临崩溃”。

据国际专家称，近几个月来朝鲜的粮食短缺情况有所恶化，部分原因是边境关闭。金正恩在 2 月份呼吁农业转型，并强调必须实现粮食生产目标。

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