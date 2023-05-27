英国防部谴责“亵渎”二战中沉没的英军军舰的行为

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据英国广播公司（BBC）5月26日报导，英国国防部谴责了对英国二战海底墓地的“亵渎”，有报道称打捞船将两艘二战中的英国皇家海军舰艇的残骸作为目标。

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一艘被认为是中国的船只出现在马来西亚海岸外的英国军舰沉没地点。二战期间，英国皇家海军“威尔士亲王”号战列舰（HMS Prince of Wales）和“反击”号战列巡洋舰（HMS Repulse）在1941年12月10日被日军飞机鱼雷击沉，造成约842名英国水手死亡。该事件被认为是英国皇家海军历史上遭受的最严重打击之一。它发生在珍珠港事件爆发后的第三天，以及日军入侵东南亚的两天后。

被击沉的“威尔士亲王”号战列舰曾是英国皇家海军最重要的战舰之一，当时其与“反击”号战列巡洋舰被派往海上执行任务，但未受到任何英军军机的保护。这个事件也成为了飞机取代战列舰成为海上霸主的标志之一。这两艘舰艇沉没在南中国海的海床上，距离马来西亚东海岸60英里（约合100公里）。

一名马来西亚潜水员扎因（Hazz Zain）本周告诉《新海峡时报》，当地渔民上个月在沉船地点发现了一艘打捞船，并与她分享了照片。报导指，在提供给扎因的照片中看到的“抓斗式挖泥船”上安装了两台大型起重机，据说还配备了金属切割器，可以降到海底剪断并吊起钢和铝的部分。

扎因告诉《新海峡时报》称，她已经向马来西亚当局和英国驻马来西亚高级专员公署通报了这艘挖泥船的活动。英国国防部在伦敦的一位发言人称：“我们强烈谴责对任何海上军事墓地的任何亵渎行为。” 该发言人补充说：“如果我们有证据表明英国皇家海军舰艇的残骸受到亵渎，我们将采取适当的行动，包括与地区政府和合作伙伴合作，防止在这些地方进行不适当的活动。”

英国驻马来西亚高级专员公署日前通过声明向《新海峡时报》表示，这种非法打捞者的活动是令人遗憾的，因为他们“亵渎”了那些曾经在这些自豪的军舰上服役的人的安息之地。该外交使团称，英国政府正在努力确定处理这一问题的最佳方式。其还表示，英国政府感谢马来西亚方面，特别是海事和遗产当局为寻求打击非法打捞活动所做的努力。

据《新海峡时报》报导，这艘挖泥船是在中国注册的“川宏68”号（Chuan Hong 68）。报导称，该打捞船在马来西亚的一个私人码头卸下了从“威尔士亲王”号上找到的物品，包括一门大炮和旧炮弹。马来西亚警方已经扣押了其中的一些物品，目前正在进行调查。

BBC报导指，2017年，扎因在查尔斯王子访问马来西亚时得到接见，并向他展示了显示“威尔士亲王”号的残骸已经被打捞船破坏的视频和静态图片。此后，时任英国国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）表示，英方会与马来西亚和印度尼西亚政府合作，调查多达六艘英国军舰残骸被掠夺的说法。

英国皇家海军国家博物馆馆长特威德教授（Prof Dominic Tweddle）本周表示：“我们对‘威尔士亲王’号和‘反击’号为个人利益而进行的明显破坏行为感到不安和担忧。它们是指定的战争墓地”。

该博物馆24日发表的声明还提及，英国前首相丘吉尔（Winston Churchill）在战后撰写的回忆录中，特别提到他被告知这两艘英军舰艇沉没的时刻，以及这一挫败对盟国的意义。

丘吉尔写道：“在整个这场战争中，我从未受到过如此直接的冲击......当我在床上翻身扭动的时候，这个消息的全部恐怖性在我身上沉淀下来。在印度洋或太平洋，除了珍珠港的美国幸存者，没有英国或美国的船只，他们正匆匆赶回加利福尼亚。在这片广阔的水域中，日本是至高无上的，而我们到处都是弱小的、赤裸的。”

特威德教授向英国政府呼吁称：“我们需要的是一个水下海军遗产的管理战略，以便我们能够更好地保护或纪念这些船只。这可能包括有针对性地打捞物品。”

特威德教授说：“我们希望皇家海军制定一项我们可以帮助实现的政策。如果资源配置得当，现有的皇家海军损失清单可以得到加强，成为一个重要的工具，在5000多艘沉船永远消失之前开始了解、研究和管理。”

特威德教授强调，“一项战略对于确定如何以最高效和有效的方式评估和管理这些沉船至关重要。最重要的是，我们必须记住那些在这些失落的船只上服务的船员，他们往往在为国家服务时献出了自己的生命。”

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